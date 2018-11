Giampiero Ingrassia | Mia moglie è morta d' infarto Avrei dato la vita per lei

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 novembre 2018) "Barbara ènel 2013 all'improvviso per un. Io stavo a Napoli per Frankenstein Junior, lei stava con mia figlia in settimana bianca e purtroppo è successo quello che è successo. Al suo funerale ho detto: 'Non so se sono stato uno dei mariti migliori, ma sicuramentela miaper te'". Nel corso del programma Vieni da me, l'attore, figlio del grande Ciccio, ha parlato per la prima volta del dolore affrontato in seguito alla scomparsa dellaLa morte di Barbara ha stravolto ladell'attore e della figlia Rebecca, che all'epoca aveva 10 anni.ha messo da parte i suoi impegni e insieme hanno cercato un nuovo equilibrio: "Le dissi che la'sarà diversa ma mai brutta' e spero di aver mantenuto quella promessa".A Caterina Balivo, l'attore racconta la fase successiva alla scomparsa della ...