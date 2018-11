Giampiero Ingrassia | il dramma a Vieni da Me | ' La morte di mia moglie mi ha cambiato la

Giampiero Ingrassia/ 'Per mia moglie Barbara avrei dato la mia vita' - IlSussidiario.net : Giampiero Ingrasia, a Vieni da Me, ricorda il momento più doloroso della sua vita avvenuto nel 2013 quando è morta la moglie Barbara .

Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia - amici di scena per una festa vip : Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia sono i protagonisti di questa divertente commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, in scena al Teatro Olimpico fino al 16 dicembre. La straordinaria ...

Non mi hai più detto ti amo - Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia al Teatro Olimpico : date - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Non mi hai più detto ti amo”, l’inedita commedia teatrale scritta e diretta da Gabriele Pignotta. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Olimpico di Roma dal 20 novembre fino al 16 dicembre e vedrà protagonisti Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia. A seguire trovate anche la nostra recensione su questa ironica commedia. Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia insieme in ...