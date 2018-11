GF VIP | Francesco Monte aiutato e protetto dalla produzione secondo Striscia la Notizia

Grande Fratello VIP : "Francesco Monte sempre più raccomandato" - l'accusa di Striscia la Notizia : Il tg satirico mostra le immagini dell'ennesima sfida avvenuta nel reality in cui l'ex tronista sembrerebbe avvantaggiato.

Grande Fratello VIP - Giulia Salemi e il rito magico per Francesco Monte. La mamma : «Ecco cosa ho fatto» : Francesco Monte e Giulia Salemi sono la coppia ufficiale del Grande Fratello Vip, ma qualcuno insinua che la storia d'amore non sia autentica. Per alcuni, invece, c'è lo zampino della madre dell'...

Grande Fratello VIP : il rito magico della mamma della Salemi fa infuriare Francesco Monte : Il Grande Fratello Vip si appresta a giungere al gran finale, ma i siparietti nella casa più spiata d’Italia non sembrano voler finire. L’ultimo in ordine cronologico riguarda la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. Un rito magico per far innamorare Francesco Monte e Giulia Salemi I due gieffini, che stanno vivendo una turbolenta relazione dall’inizio del programma, sembrano non riuscire a trovare la loro pace sentimentale. ...

GF VIP : lite furibonda tra Francesco e Giulia - scatta l'ultimatum 'o me o i follower' : La puntata di ieri, lunedì 26 novembre, del Grande Fratello VIP è stata una puntata molto movimentata. Uno tra gli avvenimenti che ha generato maggiore scalpore riguarda la lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte proseguita per tutta la notte. I due ragazzi si sono scontrati a causa di un episodio accaduto durante la diretta. Ilary ha informato i due ragazzi circa un "rito magico" fatto dalla madre di Giulia al di fuori della casa per far sì ...

GFVIP - Giulia Salemi scopre l'incantesimo della madre Fariba Tehrani su Francesco Monte : La nuova puntata del Grande Fratello Vip ha riservato al grande pubblico di Canale 5 molti colpi di scena. Nel corso della diretta, la conduttrice Ilary Blasi ha mostrato alla gieffina Giulia Salemi un rvm contenente le immagini dei titoli di giornali battuti sulla notizia che vede la madre dell'ex-aspirante Miss Italia, Fariba Tehrani, protagonista di un incantesimo lanciato su Francesco Monte. Giulia Salemi e la scoperta dell'incantesimo ...

Grande Fratello VIP - doccia bollente per Francesco Monte e Giulia Salemi : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi, ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

Francesco Monte/ Striscia e Dagospia : "Un raccomandato - il cocco di Alfonso Signorini" - Grande Fratello VIP - - IlSussidiario.net : Francesco Monte ha già conquistato un posto in finale al Grande Fratello Vip. L'ex tronista ha deciso di lasciarsi andare con Giulia Salemi.