Blastingnews

: GF Vip: Eva Henger smaschera gli accordi segreti delle agenzie e dei concorrenti - StraNotizie : GF Vip: Eva Henger smaschera gli accordi segreti delle agenzie e dei concorrenti - carmenFashionCr : Stefano Sala e Benedetta Mazza? “Solo un’amicizia, conosco tutte le sue ex” - daringtodo : Eva Henger smaschera Francesco Monte #grandefratello #grandefratellovip #gfvip #evahenger #francescomonte -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Evatorna a parlare del Grande Fratello Vip 3 e in particolar modo di Francesco Monte e di quelli che sarebbero glitra lee iche prendono parte ad un reality show. Nel dettaglio, laha parlato della sua esperienza all'Isola dei famosi e in generale di quella che sta vivendo anche in queste settimane Monte al Gf Vip, definendolo un ragazzo furbo e scaltro, che conosce molto bene le strategie dei reality show e cerca subito di fare gruppo per evitare di finire in nomination.La confessione di Evasul Gf Vip e Isola: 'Ci sono' La, infatti, ha svelato che durante la partecipazione all'Isola dei famosi,Monte, fin dall'arrivo in aeroporto, creò il suo gruppetto di 4-5 amici con i quali fare squadra durante il reality show ed evitare così di finire in nomination. L'ex attrice a luci rosse, inoltre, ha anche ...