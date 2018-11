GF Vip 3 | Giulia Provvedi | Pierluigi Gollini e il bacio social dopo il presunto tradimento

GFVip - Giulia Provvedi in lacrime su IG : 'Ora tutti uniti per Silvia' : Giulia Provvedi, a sorpresa, ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Qualche ora dopo essere uscita dalla casa. Nella casa più spiata d’Italia, dopo l’uscita di scena di Giulia, è alta tensione tra alcuni coinquilini. Silvia Provvedi, infatti, si è scagliata contro Giulia Salemi. La modella persiana è stata accusata dall’ex fidanzata di Fabrizio Corona di non essersi messa in gioco per andare al televoto durante il ...

Francesco Monte attacca Giulia Salemi al GF Vip : “Sei superficiale!” : Grande Fratello Vip: Giulia Salemi criticata da Francesco Monte Siamo alle solite! La pace tra Giulia Salemi e Francesco Monte al Grande Fratello Vip dura quanto un gatto in tangenziale. Negli ultimi giorni l’influencer italo-persiana è stata spensierata e allegra, ma i malumori sono iniziati subito dopo la diretta del tredicesimo appuntamento del reality show. In compagnia di Francesco Monte e Silvia Provvedi, la Salemi ha rivelato di ...

Grande Fratello Vip - 'Non ha capito' : preoccupatissima la mamma di Giulia Salemi interviene a Pomeriggio 5 : Intervenuta nel consueto spazio dedicato al Grande Fratello Vip di Pomeriggio 5 di ieri, martedì 27 novembre, Fariba Tehrani , mamma di Giulia Salemi , ha voluto chiarire quanto detto alla figlia in ...

Gf Vip - Ivan Cattaneo contro Monte : “Mi ha trattato come tratta Giulia Salemi” : Grande Fratello Vip, nuove dichiarazioni di Ivan Cattaneo: innamorato di Francesco Monte? Ecco la verità Ivan Cattaneo al Gf Vip è stato decisamente un personaggio istrionico e interessante. Nella Casa, durante la sua permanenza, ha raccontato diversi momenti della sua vita presente e passata, riuscendo ad accattivarsi le simpatie del pubblico e dei suoi compagni. […] L'articolo Gf Vip, Ivan Cattaneo contro Monte: “Mi ha trattato ...

Gollini ritrova la sua Giulia Provvedi : un bacio appassionato per il primo scatto social dopo il GF Vip : Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi si riabbracciano dopo l’eliminazione della fidanzata del calciatore dal Grande Fratello Vip: la prima foto social Pierluigi Gollini, dopo più di due mesi di attesa, riabbraccia Giulia Provvedi. La fidanzata del calciatore, ‘reclusa’ dentro la casa del Grande Fratello Vip, è stata eliminata nella scorsa puntata del reality ed è potuta correre tra le braccia del suo portiere. dopo le ...

Grande Fratello Vip - 'perché Giulia Provvedi è uscita'. Retroscena : zampino di Lory Del Santo e Cecchi Paone : È uscita a sorpresa Giulia Provvedi , e la sua eliminazione al televoto dal Grande Fratello Vip a un passo dalla finale ha scatenato le teorie più disparate. La gemella Silvia ha accusato Giulia ...

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini/ Foto : di nuovo insieme dopo il presunto tradimento - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini di nuovo insieme dopo il presunto tradimento di lui: la prima Foto di coppia dopo il Grande Fratello Vip.

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Giulia Salemi salva a discapito di Giulia Provvedi : il pubblico pronto a boicottarla - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip, Silvia Provvedi cerca la vittoria dopo l'eliminazione della sorella Giulia: Francesco Monte è l'ostacolo magigore?

Giulia Salemi ferita da Jane Alexander : lo sfogo al GF Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: Jane Alexander incattivita con Giulia Salemi? Giulia Salemi continua a ripensare alla puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip 3. A distanza di due giorni dall’ultima diretta del reality, nella testa dell’influencer continuano a risuonare le parole di Jane Alexander che l’ha additata per averla nominata più volte al GF Vip 3 senza aver cercato un chiarimento con lei. Le accuse mosse ...

Grande Fratello Vip - il rito magico in persiano in diretta : 'Giulia Salemi ora deve essere eliminata' : 'Strani riti arabi' e magia nera al Grande Fratello Vip . Per Giulia Salemi il finale si surriscalda e molti telespettatori sui social ne chiedono addirittura l'eliminazione d'ufficio. La colpa della ...

GF Vip : E’ tornato il sereno tra Giulia Provvedi e Gollini. Guarda la FOTO che hanno pubblicato insieme! : Giulia Provvedi ultima eliminata del Grande Fratello Vip ha ritrovato fuori dalla casa il suo fidanzato Pierluigi Gollini. I due appaiono su Instagram felici e innamorati, dimostrazione chiara del fatto che hanno chiarito... L'articolo GF VIP: E’ tornato il sereno tra Giulia Provvedi e Gollini. Guarda la FOTO che hanno pubblicato insieme! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF Vip : Silvia Provvedi manda una frecciatina a Giulia Salemi riguardo all’eliminazione di sua sorella. Leggi cosa ha detto : La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 3 ha lasciato parecchi strascichi tra i concorrenti rimasti in gara. Durante la serata infatti, dopo l’uscita di Martina Hamdy, il Gf ha messo a dura prova i concorrenti con una seconda eliminazione dal meccanismo del tutto spietato.Gli inquilini ancora in lizza per un posto in semifinale dovevano scegliere un loro compagno, e hanno formato così due coppie e un trio. A ciascuno dei tre gruppi ...

Gf Vip - Giulia Provvedi eliminata per colpa di Cecchi Paone e Lory Del Santo? : Giulia Provvedi eliminata al Gf Vip, la sua uscita ha spiazzato tutti Ieri sera al Gf Vip 2018 è stata eliminata Giulia Provvedi. La gemella ha deciso di andare volontariamente in nomination salvando Giulia Salemi, che era in coppia con lei. Il gioco prevedeva la divisione del gruppo in tre coppie, di cui un concorrente […] L'articolo Gf Vip, Giulia Provvedi eliminata per colpa di Cecchi Paone e Lory Del Santo? proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi sta male al GF Vip : la frecciatina di Silvia Provvedi : GF Vip: Giulia Salemi sta male e cerca di sfogarsi con Silvia Provvedi Giulia Salemi sta male al Grande Fratello Vip. Lunedì 26 novembre le dinamiche del reality show hanno messo a dura prova i concorrenti. Con un meccanismo totalmente diverso dalle tradizionali nomination in Confessionale, Ilary Blasi ha chiesto chi volesse andare al televoto, tra i componenti di tre coppie formatesi durante il tredicesimo appuntamento in diretta. Attraverso ...