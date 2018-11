General Motors - Trump torna a minacciare dazi sulle auto estere

General Motors - le lacrime dei dipendenti dopo i tagli annunciati dall'azienda : Quattordici mila posti di lavoro svaniti, 5 stabilimenti chiusi e centinaia di famiglie senza più certezze sul proprio futuro. A meno di un mese dalle feste natalizie, sono questi i numeri dell'improvviso piano di tagli varato da General Motors il colosso automobilistico statunitense. Annuncio che ha scatenato l'ira del presidente Trump - che si è detto pronto a sospendere tutti gli aiuti di Stato all'azienda - ma soprattutto la ...

General Motors - Trump minaccia di bloccare i fondi per le elettriche : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di bloccare tutti i sussidi governativi alla General Motors, inclusi i fondi stanziati per le elettriche. la reazione a caldo al piano di ristrutturazione annunciato dalla Casa, che prevede la chiusura di cinque fabbriche in Nord America e il taglio di 14.800 lavoratori. Una scommessa che non paga. In un paio di tweet il numero uno della Casa Bianca ha fatto sapere di ...

General Motors - I modelli al capolinea - FOTO GALLERY : Saranno una decina i modelli che usciranno di produzione a seguito della chiusura di cinque delle fabbriche americane della General Motors. A livello globale la ristrutturazione del gruppo porterà al taglio di 14.800 posti di lavoro, 6.700 dei quali operai dei vari siti produttivi statunitensi, e a una riallocazione degli investimenti in settori chiave per il futuro, come l'elettrico e la guida autonoma.Non solo Usa. Oltre alla fabbrica coreana ...

La fiducia sul decreto sicurezza e i tagli di General Motors

General Motors pronta alla chiusura di cinque stabilimenti : Sono settimane di grandi sconvolgimenti nell'industria dell'auto. Dopo l'arresto di Carlos Ghosn, numero uno di Renault-Nissan, che ridefinirà l'assetto del gruppo franco-giapponese, adesso i riflettori si accendono su General Motors, il più grande gruppo automobilistico d'America. Mary Barra, ceo di General Motors, ha infatti annunciato una riduzione del personale del 15%, pari a 14.700 addetti. Nel dettaglio, secondo i programmi con scadenza ...

General Motors - In Nord America chiude cinque fabbriche : La General Motors vara il suo primo piano di ristrutturazione da quando è uscita nel 2009 dall'amministrazione controllata regolata dal Chapter 11 della Legge Fallimentare statunitense. Il gruppo ha infatti deciso di tagliare più di 8 mila posti di lavoro, di chiudere già nel 2019 cinque fabbriche di auto e motori e di tagliare la produzione di diversi modelli.Un piano lacrime e sangue. Il gruppo guidato da Mary Barra ha legato le sue decisioni ...

