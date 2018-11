Gender | provo anch’io a fare divulgazione con i Cavalieri dello zodiaco

ilfattoquotidiano

: Nella puntata di LEGOnomics, l’economia spiegata con i Lego, provo a parlare di un tema importantissimo, il gender… - foscocasantica : Nella puntata di LEGOnomics, l’economia spiegata con i Lego, provo a parlare di un tema importantissimo, il gender… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) di Margherita CavallaroPer il blog, a suo tempo, volevo parlare di quella pubblicità demente dei Provita, ma appena prima che mi mettessi a scrivere ho visto il video di Guglielmo Scilla (Willwoosh, il mio cugino spirituale anche se lui non sa di esserlo) e non avrei potuto aggiungere altro. Da lì mi sono poi persa a riguardare i video di Immanuel Casto che gioca aie ho pensato: “perché non faccio come la Lego e Netflix e approfitto della nostalgia anni 80 percon ironia?”. Seguitemi dunque in un viaggio a Luxor alla scoperta dei GeneriPrima di tutto il genere non c’entra niente col sesso biologico. Per sesso biologico intendo l’essere nati con un pene o una vagina. Il genere è, invece, qualcosa che deriva da arbitrarie norme sociali ed è l’immagine (estetica e comportamentale) che la società ritiene appartenente agli ...