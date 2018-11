Gb | stuprata a 14 anni | lui non deve vedere mio figlio

stuprata e uccisa a 14 anni da un 16enne : “Viktorija vittima di abusi anche da morta” : Viktorija Sokolova, una quattordicenne di origini lituane, è stata trovata morta lo scorso aprile in un parco pubblico di Wolverhampton, in Gran Bretagna. A processo per l'omicidio è finito un ragazzo di sedici anni, che però respinge ogni accusa. Avrebbe abusato della giovane vittima anche da morta.Continua a leggere

India - la avvicina offrendo del cioccolato : bimba di 3 anni viene poi stuprata e uccisa : L'ennesima tragica notizia, in cui a perdere la vita è una bambina per mano di uomini violenti, giunge direttamente dall'India, precisamente dalla capitale New Delhi, dove una piccola di appena tre anni è stata dapprima torturata, poi violentata sessualmente e infine uccisa, dopo essere stata adescata mentre giocava all'interno di un parco pubblico con della cioccolata. La bimba è stata rintracciata priva di vita, secondo quanto riferisce il ...

Hannah - stuprata e uccisa da una gang a 21 anni : i suoi carnefici ridono in tribunale : "Non riesco a sentire cosa hanno fatto a mia figlia", ha dichiarato in Aula il padre di Hannah Cornelius, a 21enne aggredita, sequestrato e brutalmente stuprata dal branco perché si era fermata con la sua auto per dare un passaggio ad un suo amico di scuola.Continua a leggere

stuprata dal padre a 15 anni - si opera e diventa uomo : “Non volevo più la vagina - ho sbagliato” : Lee Harries - nato Debbie Karemer – ora ha 60 anni e sostiene che quell'operazione è stata il più grande errore della sua vita. "L'ho fatto solo per avere la sensazione di non avere una vagina e non poter essere violentata, ma mi sento ancora una donna" ha detto ai media inglesi.Continua a leggere

Orrore in India. stuprata a 4 anni in ospedale da cinque uomini : Stuprata a 4 anni da 5 uomini mentre era nel reparto di terapia intensiva in un ospedale nell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India.Non è un racconto dell'Orrore, ma quanto realmente accaduto ad una bambina che era stata ricoverata per il morso di un serpente. Alla nonna ha raccontato che a farle del male è stato un inserviente dell'ospedale insieme ad altri 4 uomini mentre era sola nella stanza. La polizia ha preso in custodia un ...

India - bambina di 4 anni stuprata da 5 uomini in ospedale - : La piccola era ricoverata nel reparto di terapia intensiva in una clinica nell'Uttar Pradesh, nel Nord del Paese. La polizia ha fermato uno degli aggressori e sta cercando gli altri

Bambina indiana di quattro anni stuprata in ospedale da 5 uomini : Evento choc in India accaduto nel reparto di terapia intensiva di un ospedale nell' Uttar Pradesh , regione a nord dell'India. Una Bambina di quattro anni è stata stuprata 5 uomini. Non è un racconto ...

Uccide a coltellate l’uomo che l’ha stuprata e minacciato sua figlia : condannata a 10 anni : Roxanne Eka Peters, 35 anni, nel dicembre 2015 Capalba, in Australia, accoltellò al cuore e al pene il 51enne Grant Cassar. A far scattare la donna non sarebbe stato tanto lo stupro, ma la minaccia di far male alla figlia se non avesse fatto sesso con lei.Continua a leggere

Desirée - morta a 16 anni : sentiti alcuni testimoni | "Drogata e stuprata dal branco" : Non è stato un "normale" caso di overdose la morte della 16enne avvenuta in uno stabile occupato a Roma: la procura indaga per omicidio e stupro. Il ministro dell'Interno Salvini sul posto: le reazioni del mondo della politica.

Desirée - stuprata e uccisa a Roma a 16 anni. La rabbia dei residenti : «Anni di denunce - è una morte annunciata» : Una fiaccolata 'per abbracciare ed essere idealmente vicini alla sua famiglia' sottolinea il comitato aggiungendo che 'il recente fatto di cronaca ha scosso l'intero quartiere quindi riteniamo ...

L'ultima notte di Desirée - drogata e stuprata a 16 anni. Salvini : "Ora basta - serve pugno di ferro" : La procura di Roma ha aperto un fascicolo per violenza sessuale e omicidio in merito alla morte di Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina rinvenuta morta, nella notte tra venerdì e sabato scorso, in ...