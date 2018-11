Gazzelle | «Con Punk mi metto a nudo»

Gazzelle : «Io - timido e Punk con il mito di Vasco» : Tra i più appartati della blasonata scena indie. Flavio Pardini, in arte Gazzelle, un po' per carattere schivo, sfuggente a domande sulla sua vita privata che elegantemente schiva, e un po' per la sua ...

Gazzelle in tour nel 2019 : al Mediolanum Forum di Assago - Palalottomatica di Roma e nei club con Punk : Gazzelle in tour nel 2019: è stato annunciato oggi il calendario degli appuntamenti in programma per l'album Punk, in uscita il 30 novembre. Il tour di Gazzelle nel 2019 partirà con due date nei palazzetti dello sport in programma rispettivamente venerdì 1 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e domenica 3 marzo al Palazzo dello sport di Roma (Palalottomatica). A seguire, da giovedì 7 marzo 2019 inizierà il tour nei club italiani che ...

Lotta all'Aids - torna la campagna di Lila e ContestaRockHair con Gazzelle - Lorena Cesarini e Michele Riondino : ... assumendo un'importanza storica, considerati i dati sulla diffusione dell'epidemia di HIV che, in Italia come nel resto del mondo - non mostra sufficienti segni di rallentamento, soprattutto tra i ...

Gazzelle - l'indie malinconico alla prova del secondo album - e dei palazzetti - : 'Si avvera un sogno' : Anche il più timido dell'indie made in Roma è diventato grande. Gazzelle, al secolo Flavio Pardini, ha lanciato ieri il suo secondo album, Punk, Maciste Dischi/Artist First, e si prepara al debutto ...

Gazzelle : in uscita “Punk” il nuovo album del cantautore romano con oltre mezzo milione di stream : Si chiamerà “Punk” il secondo atteso disco di inediti del cantautore romano Gazzelle (Maciste Dischi/Artist First), in uscita il 30 novembre. Questa la tracklist del disco prodotto da Federico Nardelli: Con oltre mezzo milione di stream nella prima settimana dall’uscita, è in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Sopra”, il cui video diretto da Bendo, con la fotografia di Tommaso Terigi e lo styling di Tiny Idols, è visualizzabile al link ...