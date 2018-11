Gattuso | Higuain sia esempio per il Milan

Milan - tocca a Higuain. Gattuso : 'Ci può stare che un uomo sbagli' : Archiviato il pareggio contro la Lazio, il Milan torna in campo per l'Europa League. A San Siro ci sarà il Dudelange con Higuain titolare. Dudelange. 'Il Dudelange sa giocare bene a calcio, è una ...

Gattuso : "Higuain sia meno nervoso" : 'Higuain a oggi non mi ha mai detto che vuole andar via. Mi suonano strani questi titoli: con il rapporto che abbiamo, se avesse voglia di cambiare aria me lo avrebbe detto. Penso non ci sia nulla di ...

Gattuso : "Higuain sia meno nervoso" : ANSA, - MILANO, 25 NOV - "Higuain a oggi non mi ha mai detto che vuole andar via. Mi suonano strani questi titoli: con il rapporto che abbiamo, se avesse voglia di cambiare aria me lo avrebbe detto. ...

Milan - Gattuso vuota il sacco : il bollettino medico - le ultime sull’arrivo di Ibra ed il caso Higuain : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato in vista della gara fondamentale contro la Lazio, il tecnico rossonero intanto aspetta Ibrahimovic alla sua corte Milan, Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani alle 18 contro la Lazio. Un incontro che potrebbe valere molto in chiave Champions League, un incontro delicatissimo e condizionato di certo dalle tante assenze che dovrà fronteggiare il tecnico ...

Milan - Gattuso show in conferenza : il bollettino medico - le ultime sull’arrivo di Ibra ed il caso Higuain : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato in vista della gara fondamentale contro la Lazio, il tecnico rossonero intanto aspetta Ibrahimovic alla sua corte Milan, Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani alle 18 contro la Lazio. Un incontro che potrebbe valere molto in chiave Champions League, un incontro delicatissimo e condizionato di certo dalle tante assenze che dovrà fronteggiare il tecnico ...

Gattuso : 'Reazione Higuain? Troppa pressione - deve essere più lucido' : Milan battuto 2-0 a San Siro dalla Juve nel posticipo della 12ma di serie A. A segno Mandzukic e Cr7, nel mezzo il rigore fallito da Higuain che poi viene anche espulso. 'Troppa pressione, deve...

Milan - Gattuso mette le cose in chiaro : “polli sul 2-0. Il rigore tirato da Higuain? Se non avesse litigato con Kessié…” : L’allenatore rossonero ha parlato del match contro i bianconeri, esprimendo il proprio parere circa alcune situazioni Niente alibi, solo voglia di imparare dagli errori e ripartire di slancio dopo la sosta. Gennaro Gattuso si lecca le ferite dopo la sconfitta subita dal Milan contro la Juventus, un ko dettato da molti fattori, soprattutto dalla superiorità dei bianconeri, come sottolineato dallo stesso allenatore rossonero nel post ...

Milan - Gattuso : "Juventus fortissima - niente alibi. Higuain deve reagire" : Il Milan fa match pari con la capolista Juventus , ma deve inchinarsi ai bianconeri al termine del posticipo serale di San Siro. Una partita che sarebbe potuta svoltare con il calcio di rigore ...

Milan-Juventus - Gattuso : “Higuain si scusi e sbrocchi di meno” : Milan-Juventus, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta interna contro la Juventus: “Espulsione di Benatia? Non attacchiamoci a queste cose, lasciamo perdere. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo commesso un’ingenuità sul secondo gol. Si vede che c’è […] L'articolo ...

Milan - Scaroni : 'Higuain è il nostro CR7 - soddisfatto di Gattuso' : Lo stadio è pieno e abbiamo conseguito il record di incassi" ha detto in un'intervista rilasciata a Sky Sport prima del fischio d'inizio. Sulla gestione tecnica della squadra, si è espresso così: "...

Milan-Juve - la conferenza di Gattuso : “Mourinho? Ho fatto di peggio. Higuain? Ci sarà” : Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Juventus, match clou della dodicesima giornata di Serie A, Gattuso ha sottolineato la forza della squadra di Allegri, a suo parere la migliore d’Europa col Barcellona: “È la miglior Juventus degli ultimi anni, è di un altro pianeta. Col Barcellona è la squadra più forte d’Europa: è solida, ha una grandissima mentalità. Ha giocatori che a volte danno la sensazione di non ...

Milan : Gattuso - Higuain stringe i denti : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 10 NOV - Gonzalo Higuain sta stringendo i denti per giocare contro la Juventus e Rino Gattuso lo esorta ad affrontare con tranquillità la sua ex squadra. "Per il carattere ...

Milan - Gattuso : 'Juve di un altro pianeta. Higuain se la deve godere' : MilanO - La sfida impossibile alla Juventus arriva nel momento peggiore dal punto di vista dell'infermeria ma il morale in casa rossonera è comunque alto. Gennaro Gattuso non vuole sentire parlare di ...

Milan - Gattuso : 'Noi anche sfortunati - ma niente alibi. Higuain stia tranquillo' : Una gara importante per Rino Gattuso e il suo Milan, che contro la Juventus cerca l'impresa e il salto di qualità decisivo per spiccare il volo. 'Da sette anni i bianconeri vincono in Italia, sono di ...