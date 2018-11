Gattuso | Vincere o in mezzo alla strada

Italia - Tonali : 'Gattuso come modello per la cattiveria - voglio vincere' : Tutti gli occhi puntati su Sandro Tonali. In un momento in cui il calcio Italiano è alla ricerca dei suoi migliori e più giovani talenti, per rilanciare il movimento, il centrocampista del Brescia è ...

Milan - Ricardo Rodriguez difende Gattuso : “stiamo tutti con lui - faremo di tutto per tornare a vincere” : Il giocatore rossonero ha parlato della situazione complicata che sta vivendo Gattuso, sottolineando come tutta la squadra sia con lui “Quando si perde una partita, due partite, si parla sempre dell’allenatore, diventa normale. Ma noi stiamo bene con Gattuso, tutti stanno bene e facciamo ogni cosa non solamente per lui, ma anche per noi, perché quando si perde si sta sempre male“. Nessuna crepa nello spogliatoio rossonero ...

Milan. Gattuso può solo vincere contro l’Olympiacos : Al Milan di Gattuso servono risultati e continuità. contro l’Olympiacos domani sera il tecnico calabrese si gioca una fetta dell’Europa

Milan - la gioia di Gattuso : "Mi aspettavo di vincere" : L'allenatore rossonero elogia i suoi ragazzi e spiega il motivo dei tanti cambi nella partita di ieri

Dudelange-Milan - Gattuso : “Higuain poteva fare almeno due gol - ma l’importante era vincere” : Al termine del match vinto contro il Dudelange, Rino Gattuso si è soffermato sulla prestazione della sua squadra. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan ha riconosciuto che la sua squadra non ha offerto una prestazione indimenticabile, ma ci ha tenuto a sottolineare che contava vincere. In basso, le parole dell’allenatore rossonero. Gattuso: “Castillejo entra prima degli altri in condizione, ma sono contento di ...

Milan - Gattuso : 'Abbiamo faticato un po' - ma contava solo vincere' : 'Sono contento per i tre punti, quando cambi tanto ci stanno un po' di errori. Potevamo chiuderla prima, abbiamo fatto un po' di fatica ma abbiamo dato minutaggio a tanti giocatori. Abbiamo bisogno di ...