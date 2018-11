Furto dell' «Alfa» da un milione | due arresti

Furto dell’Alfa Romeo iscritta alla Mille Miglia : recuperata la 6C da un milione di dollari [FOTO] : La vettura è stata rubata prima che potesse partecipare all’edizione 2018 della storica corsa Una preziosa Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet Touring Superleggera del 1942, del valore di circa un milione di dollari, era stata rubata lo scorso maggio a Brescia, poco prima che la vettura potesse partecipare alla Mille Miglia. La costosa vettura era stata trafugata mentre si trovava su un rimorchio all’esterno dell’hotel ...

Milano - super Furto in via della Spiga : 300mila euro di piumini razziati in novanta secondi : Milano Colpo grosso in via della Spiga, nel cuore del quadrilatero della moda di Milano. Alle 2.40 di venerdì notte l'allarme ha segnalato un'intrusione nella boutique Moorer, ma all'arrivo della ...

Maxi Furto in boutique di via della Spiga : rubati piumini e capi firmati per 300 mila euro : furto nel negozio Moorer in via della Spiga, nel cuore del Quadrilatero della Moda di milano. Alle 2.40 della notte tra venerdì e sabato l'allarme ha segnalato l'intrusione di ladri nella boutique, ma ...

Condannato a 2 anni per il Furto a casa dell'ex romanista Nainggolann : Dai 15 orologi di marca, valore complessivo 300mila euro. Ad altri 20 gioielli tra collane, bracciali e occhiali stimati 70mila euro. Questo il bottino realizzato il 9 aprile del 2016 a casa dell'ex ...

Furto gioielli Venezia - serbo arrestato evade dalla finestra del bagno prima dell’interrogatorio davanti al giudice : Avevano aperto una teca “come fosse una scatoletta” sotto gli occhi dei turisti e rubato alcuni gioielli della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja”, ospitata a Palazzo Ducale a Venezia nel gennaio scorso. Dragan Mladenovic, 54 anni, è ritenuto uno dei cinque membri della banda autrice del Furto da milioni di euro. Il cittadino serbo era stato arrestato in Croazia ed era pronto per essere interrogato ma è evaso. Secondo La Nuova ...

Furto all'interno din una Scuola dell'infanzia : I carabinieri della Stazione di Cirò Marina sono intervenuti presso la Scuola dell'infanzia 'Rajani' dove ignoti, dopo aver forzato una porta di sicurezza, si sono introdotti all'interno del locale ...

Maxi Furto da 130mila euro a Lucca Comics : svaligiato lo stand della cannabis legale : Una banda di malviventi si è introdotta in uno stand specializzato in cannabis legale e ha portato via seimila buste della sostanza con principio attivo ridotto e altri prodotti in esposizione a base di canapa per un bottino totale di circa 130mila euro. "Hanno devastato tutto, lasciando anche dei danni al materiale" ha denunciato il titolare.Continua a leggere

Il Furto della Natività di Caravaggio e la mafia - un incontro vaticano : 'La Natività di Caravaggio - si legge nella nota vaticana - è il quadro più ricercato al mondo: per questo è nella FBI Top Ten Art Crimes , ed è un formidabile simbolo e patrimonio dell'umanità, che ...

Padova - arrestato per Furto in due negozi un tunisino di 40 anni. Potrebbe essere lui l’autore delle 37 “spaccate” in città : Per mesi ha tenuto in scacco le forze dell’ordine, armato di una bicicletta e di un piede di porco. Sceglieva un negozio, verificando in precedenza che non avesse sistemi di sorveglianza video. Si avvicinava di notte. Un colpo al vetro ben assestato. E quando si era aperta una via per accedere all’interno, arraffava le prime cose che trovava, puntando innanzitutto al fondo cassa. Una quarantina di colpi, tutti con la stessa modalità, ...

Gli arresti della polizia a Marsala : Furto aggravato - evasione dai domiciliari : Un arresto per furto aggravato, un altro per evasione dagli arresti domiciliari. Sono questi i principali provvedimenti della polizia a Marsala, da parte degli uomini del commissariato di Via Verdi. ...