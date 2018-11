Ftse Mib | la tensione politica continuerà ancora a lungo

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 27/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il derivato italiano , attestandosi a 19.135, con un calo dello 0,41%. Attesa per il resto della seduta un'...

Andamento Future Ftse Mib del 27/11/2018 - ore 15.40 : Leggero ribasso per il FTSE MIB Future , mentre brilla il Future sul DAX , update 27/11/2018 15.40, Lieve ribasso per il FIB , nonostante il derivato di Francoforte mostri un consistente rialzo. Il ...

Video. il Ftse Mib resta vicino ai massimi di periodo : Rimbalzo per Mondo Tv. Poste, Falck Ren. e Banco Bpm in prossimita' di resistenze rilevanti. Bene Atlantia che entra nella lista dei migliori per l'analisi tecnica pubblicata sulla nostra pagina ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 26/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , portandosi a 19.230. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo ...

Borsa - mercati credono a pace Italia-Ue.Milano vola : Ftse Mib+2 - 82% : Roma, 26 nov., askanews, - I mercati credono a una possibile composizione del contrasto tra il governo italiano e la Commissione Europea sulla manovra di bilancio, dopo le dichiarazioni dei leader ...

Borsa - Milano apre in forte rialzo - FtseMib +2 - 59% - spread giù a 288 : Roma, 26 nov., askanews, - Le crescenti voci di un obiettivo di deficit più basso da parte del Governo italiano sembrano piacere alla Borsa di Milano che apre la settimana in forte rialzo mentre lo ...

La Borsa apre in forte rialzo - Ftse Mib +2% : Apertura di seduta in forte rialzo per la Borsa, dopo il calo dello spread conseguente alle dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini. L'indice Ftse Mib segna +2% a 19.085 punti, All Share sul +1,...

Piazza Affari : Ftse Mib - avvistata luce in fondo al tunnel : ... è fissato proprio per oggi un vertice a Palazzo Chigi sulla manovra tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ed il ministro dell'Economia Tria .

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 23/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , portandosi a 18.695. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 23/11/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice della Borsa di Milano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 18.704. Operativamente le attese propendono per la ...

Andamento Future Ftse Mib del 23/11/2018 - ore 15.40 : Si muove in territorio positivo il FIB , che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio del derivato di Francoforte che dà segnali di maggiore debolezza. Il ...

Avvio in rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 38% : Roma, 23 nov., askanews, - Partenza in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna lo 0,38%, a 18.673 punti.

Borsa : apertura positiva - Ftse Mib +0 - 25% : apertura di seduta positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,25% a 18.649 punti. All Share sul +0,24%.

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 22/11/2018 : Chiusura del 22 novembre Debole la giornata del 22 novembre per il principale indice della Borsa di Milano , che porta a casa un calo dello 0,69%. Il quadro tecnico del FTSE MIB segnala un ampliamento ...