Fq Millennium | un altro premio giornalistico al reportage sul “servizio segreto” contro i

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Un nuovo riconoscimento per Fq, il mensile del fatto diretto da Peter Gomez. Ildi Martina Castigliani sulle organizzazioni che salvano le ragazze dai matrimoni combinati in Italia ha vinto il“Tania Passa, cronache del femminicidio” per la sezione carta stampata e web, dopo aver già ottenuto, poche settimane fa, ilGiustolisi.L’articolo intitolato “Il servizio segreto che salva le ragazze di matrimoni combinati” (Fqn. 10, marzo 2018, qui in versione integrale) “affronta e denuncia un argomento trascurato dai media o ridotto allo stereotipo del conflitto culturale delle giovani migranti di seconda generazione, strette tra la cultura d’origine e quella occidentale”, si legge nella motivazione. “Con questo lavoro si riporta l’attenzione sulla mancanza di diritti di ...