FOTO – Olimpiadi invernali 2026 | presentato il logo per i Giochi di Milano e Cortina

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Primo momento clou per provare a portare in Italia ledel. A Tokyo, davanti all'assemblea dell'Anoc, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il sindaco diGiuseppe Sala, il governatore del Veneto Luca Zaia e l'ultima portabandiera azzurra Arianna Fontana presenteranno la proposta del Bel Paese e, precisamente, diSvelato oggi anche ildei: il Duomo diunito alle montagne della Valtellina, con ovviamente il tricolore a farla da padrone.