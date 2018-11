Formula 1: Nico Hulkenberg, il primo degli Altri. Omaggio al sottovalutato pilota tedesco

lanotiziasportiva

: RT @SkySportF1: ?? Si torna in pista ad #AbuDhabi ?? Lavori in corso in vista del 2019 ?? Il programma dei Test #SkyMotori - nico_manx1 : RT @SkySportF1: ?? Si torna in pista ad #AbuDhabi ?? Lavori in corso in vista del 2019 ?? Il programma dei Test #SkyMotori - TuttoMotoriWeb : #Rosberg: 'In #Ferrari è mancata la coesione. #Vettel lasciato solo' -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Ormai è evidente: la1 è spaccata in due. Osservando sia la posizione d’arrivo e i distacchi delle singole gare, sia la classifica del Mondiale, la divisione appare abissale: c’è il mini-troncone di testa dei 6 top drivers, che si contendono podi, vittorie e interesse mediatico, e poi il maxi-troncone composto dagli. Anzi, gli. Con la A maiuscola. Una specie di categoria a sé stante, che corre su monoposto nettamente inferiori rispetto a quelle delle 3 scuderie di vertice, e di fatto disputa un “campionato parallelo” in cui il 7° posto finale costituisce una metaforica vittoria.Quest’anno, il fatidico 7° posto è stato appannaggio dilas ‘, alla miglior stagione in carriera. Oltre a esserlo nel Mondiale,è stato “” in ben 7 Gran Premi. Una continuità di prestazioni che non può essere ...