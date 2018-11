Fondazione Barilla | annunciati i vincitori di BCFN YES!

9° Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione della Fondazione Barilla : Da Raj Patel, scrittore, attivista e accademico inglese, considerato uno dei maggiori esperti sulla crisi alimentare mondiale a Felix Finkbeiner, che con la sua organizzazione ha piantato 3 miliardi di alberi in tutto il mondo, l’attivista e noto imprenditore americano Marc Buckley, fondatore di una delle più famose industrie di healthy beverage completamente sostenibili, sita in Germania, e coordinatore del Climate Reality Project di Al Gore ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione - Fondazione Barilla : nel 2017 persi 4011 anni di vita per scelte alimentari sbagliate : Nel 2017 gli italiani hanno perso complessivamente, come popolazione, ben 4.011 anni di vita, per colpa di disabilità riconducibili a carenze nutrizionali, diabete e malattie cardiovascolari (nel 2016 erano 3.941 anni)[1]. Come è stato possibile nel Paese della Dieta Mediterranea? Colpa delle mutate abitudini alimentari che, soprattutto tra i giovani, hanno portato al distacco da questo modello alimentare. I dati fotografano le conseguenze del ...

Fondazione Barilla-Miur - accordo per alimentazione sostenibile : Milano, 11 ott., askanews, - Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition e Ministero dell'Istruzione hanno siglato un accordo triennale per promuovere tra i giovani delle scuole le tematiche della ...

Alimentazione e nutrizione in un forum della Fondazione Barilla : Milano, 11 ott., askanews, - Da Marc Buckley, uno dei padri della sostenibilità mondiale, a Riccardo Valentini, membro dell'IPCC, il comitato per i mutamenti climatici delle Nazioni Unite. Da Raj ...