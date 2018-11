Fmi | in Italia servono sforzi più ambiziosi su risanamento conti

Fmi lanciano l'allarme : "Timori per debito e spread in Paesi come Italia" : "Anche se molte economie avanzate stanno prevedendo un risanamento di bilancio, in alcuni casi sono necessari sforzi più ambiziosi. Questo è fondamentale per l'Italia, dove il debito è già alto e la crescita sopra il potenziale". Lo afferma il Fmi in un documento per il G20. "Per molte economie del G20, ora è il momento per un significativo risanamento di bilancio. Con la crescita ancora alta in diverse ...