Finanziaria regionale. Fracasso (PD): "In 300 pagine di Defr non una riga sull'alluvione. Che fine ha fatto il resi…

(Di mercoledì 28 novembre 2018) StefanoconsiglierePd 'Ci vuole un Piano Marshall per le foreste, dice il presidente Zaia, eppure nel, Documento di Economia e Finanza, su 303non c'è una sola. Come se il 29 ottobre non fosse successo niente. È inconcepibile che a distanza di un mese dal disastro, nel bilancio non sia stato ...