Ferrari SP3JC - La one-off rende omaggio alla Pop Art

quattroruote

: #SP3JC, la nuova one-off #Ferrari: una roadster pura nella tradizione delle 12 cilindri di Maranello #car #cars… - riptv2010 : #SP3JC, la nuova one-off #Ferrari: una roadster pura nella tradizione delle 12 cilindri di Maranello #car #cars… - quattroruote : La #Ferrari rende omaggio alla Pop Art con la #SP3JC, una one-off commissionata da un collezionista con il #V12 da… - bettamodena : RT @gazzettamodena: Maranello, la Ferrari lancia la roadster SP3JC, auto one-off -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Dopo leMonza SP1 e SP2, la Casa del Cavallino Rampante ha svelato la, un esemplare unico realizzato su richiesta di un collezionista. Disegnata dal Centro Stilee realizzata dal programmaOne-Off, la nuova sportivaalle spider a dodici cilindri degli anni 50 e 60, proponendo una livrea ispirataPop Art.Sotto c'è una F12tdf da 780 CV. Creata in due anni di lavoro, laha visto lacoinvolgere il cliente in tutte le fasi del processo di realizzazione, dprogettazionefinitura delle componenti estetiche. La base, diversamente dalle Monza, è quella della F12tdf, con motore V12 aspirato montato in posizione anteriore longitudinale abbinato a un cambio sequenziale a sette rapporti con trazione posteriore: il dodici cilindri da 780 CV è visibile anche con il cofano chiuso grazie a due apposite aperture. Anche molti altri ...