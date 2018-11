Feedback Hub si aggiorna per gli utenti Insider | supporto al Fluent Design e nuove

surface-phone

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Microsoft sta rilasciando in questi istanti un nuovomento numerato 1.1811.3242 per la UWP di sistemaHub. Il roll-out, attualmente, è riservato solo agliiscritti al programmanel canale Fast.Novità Nel tema scuro, il colore nero è stato sostituito dal più moderno ed elegante grigio chiaro. Migliorata la fluidità in generale, soprattutto per quanto concerne il menu hamburger. Aggiunta la possibilità di ricercare glimenti dell’app senza recarsi sul Microsoft Store. Implementato ilall’interno del menu hamburger con l’animazione reveal. La Home risulta adesso più responsive. Aggiunta la possibilità di salvare in locale un copia della diagnostica di Windows 10. Screenshot Link al download Hub di(Gratis, Windows Store) →