Fedez | “Dopo San Siro sono venuto a conoscenza di cose che mi erano state nascoste

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Tormentoni, concerti, ospitate, social:e J-Ax per anni hanno condiviso il loro percorso musicale. Italiana, l’ultimo loro tormentone, e lo scorso giugno la rottura improvvisa con i fan dei musicisti con alle prese con una sola domanda: “Cosa è successo?”. J-Ax, così come Rovazzi, nonpresenti al matrimonio dei Ferragnez e il giudice di X Factor aveva glissato sull’argomento nel corso de L’Intervista con Maurizio Costanzo. Su una linea simile anche J-Ax che a Le Iene aveva prima evitato l’argomento per poi aggiungere: “Nella vita non si può mai sapere“, parlando di una eventuale futura reunion con l’ex amico.durante l’evento Vanity Fair Stories ha parlato del loro ultimo concerto a San: “Per la mia carriera, Sanè stato un traguardo impensabile fino a pochi anni fa. Purtroppo anche un evento ...