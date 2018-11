Fed | Powell | tassi interesse bassi ma vicini a livello neutrale

Fed - Powell : non c'è pecorso prestabilito - staremo attenti a dati : Roma, 28 nov., askanews, - Alla Federal Reserve 'non c'è un percorso prestabilito' sulla normalizzazione e i rialzi dei tassi di interesse: 'presteremo molta attenzione a quello che ci diranno i dati ...

Trump - Fed nel mirino : "Non contento di aver scelto Powell" : Molti nemici, molto onore : sembrerebbe essere questo il motto preferito del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nella lista, a dire il vero già molto lunga, dei suoi "nemici" aggiunge un ...

Trump sferra nuovo attacco a Fed : 'neanche un po' contento di Jerome Powell' : ... Trump ha confermato che "non è neanche un po' contento di Powell", affermando anche che, a suo avviso, le politiche della Fed stanno danneggiando l'economia americana.

Fed - Powell : 'percorso fiscale Usa insostenibile per accelerazione debito' : "Gli Stati Uniti si trovano in un percorso fiscale insostenibible". L'allarme è stato lanciato dal presidente della Fed Jerome Powell, in riferimento all'accelerazione del debito su cui, ha precisato, ...

Fed - Powell : 'abituatevi all'idea di un possibile rialzo dei tassi in ogni meeting' : Il numero uno della Fed Jerome Powell si è mostrato fiducioso nei confronti della crescita economica degli Stati Uniti, e ha aggiunto che i mercati devono abituarsi all'idea che la banca centrale ...

Brexit - Powell - Fed - : Se disordinata impatto negativo su economia Usa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fed : Trump non vuole silurare Powell ma potrebbe farlo per giusta causa? : La sua speranza è influenzarne la politica monetaria attraverso le lamentele anche se Powell ha più volte detto che la politica tra Casa Bianca e Capitol Hill non influenza le sue scelte.

Fed - Trump : non licenzierò Powell - ma sono deluso : New York, 11 ott., askanews, - 'Non licenzierò [Jerome] Powell, ma sono deluso'. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad attaccare la Fed e il suo governatore, scelto da lui per ...

Fed - Trump : non licenzierò Powell - ma sono deluso : New York, 11 ott., askanews, - "Non licenzierò [Jerome] Powell, ma sono deluso". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad attaccare la Fed e il suo governatore, scelto da lui per ...

Per Powell - Fed - i tassi neutri sono ancora molto lontani : "I tassi estremamente accomodanti di cui avevamo bisogno quando l'economia era debole, non sono più necessari, non sono più appropriati", ha dichiarato mercoledì nel corso di un'intervista alla tv ...

Powell - Fed - non vede rischi di un'impennata dell'inflazione : "Molti fattori, tra cui una migliore conduzione della politica monetaria negli ultimi decenni, hanno notevolmente ridotto gli effetti che mercati del lavoro serrati hanno sull'inflazione", ha ...

Usa : Powell difende politica rialzi Fed - crescita forte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fed - Powell : "Rialzo dei tassi graduale per bilanciare rischi" : L'outlook economico degli Stati Uniti "è incredibilmente positivo". Lo ha detto Jerome Powell, il presidente della Fed , in un discorso pronunciato al 60esimo incontro annuale della National ...