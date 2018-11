: • Cyber News • #Fecondità,15mila nascite meno in 1 anno - Cyber_Feed : • Cyber News • #Fecondità,15mila nascite meno in 1 anno - TelevideoRai101 : Fecondità,15mila nascite meno in 1 anno - stupronato : RT @Agenzia_Dire: Nel 2017 sono nati oltre 15mila bambini in meno rispetto al 2016. -

Sonoinle nuovenel 2017,un trend in calo dal 2010.Così l'Istat in 'Natalità edella popolazione residente',mostrato a Roma. Il numero medio di figli per donna scende a 1,32 (1,46 nel 2010). Le donne italiane hin media 1,24 figli (1,34 nel 2010), le cittadine straniere residenti 1,98 (2,43 nel 2010).La riduzione del numero medio di primi figli per donna tra il 2010 e il 2017 è responsabile per il 68% del calo totale delladelle donne italiane e per l'81% di quelle straniere.(Di mercoledì 28 novembre 2018)