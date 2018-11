FABRIZIO CORONA E ASIA ARGENTO SI SONO LASCIATI ' Tutto uno farsa | ma nessun contratto'

Asia Argento svela i retroscena dell'addio con FABRIZIO CORONA : 'Non sono stata usata' : Dopo pochissime settimane è già giunta al capolinea la storia d'amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona. L'annuncio ufficiale è stato dato sulle pagine del nuovo numero della rivista 'Chi' di questa settimana, dove si è parlato di una rottura definitiva per la coppia più chiacchierata e discussa del momento, finita in copertina su tutte le riviste di gossip e cronaca rosa. E in queste ore, la bella Asia ha voluto raccontare la sua versione dei ...

Giacomo Urtis a Rivelo : "Sono innamorato della figura di FABRIZIO Corona" : La storia con Asia Argento è già arrivata al capolinea, ma il cuore di qualcun altro già batte forte inesorabile - come cantavano le Lollipop a Sanremo 2002 - per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: si tratta dell'aitante chirurgo dei vip Giacomo Urtis, ospite di Rivelo, il programma del venerdì in seconda serata su Real Time condotto da Lorella Boccia.Il medico di recente ha avuto una relazione con il Ken Umano Rodrigo Alves, che ha ...

Perché FABRIZIO CORONA e Asia Argento si sono lasciati : c’entrano i problemi con la giustizia : Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati. L’amore tra loro è finito improvvisamente, così come era sbocciato. Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati seguendo lo schema “mediatico” che li ha contraddistinti: Asia ha scritto in un post “Scendo da sta’ giostra” e lui ha replicato sui social con un video in cui piange con la canzone “Quando finisce un amore”. Sulle motivazioni delle brusca fine della storia sono state ...

Asia Argento - perché ha lasciato FABRIZIO CORONA : parla lei - cosa non poteva sopportare : La relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona è durata appena un mese. Trenta giorni vissuti in modo a dir poco intenso, infarciti di un tasso altissimo di gossip, da far invidia agli ultimi sei ...

Asia Argento e FABRIZIO CORONA l amore è già finito : Il discusso amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona è al capolinea dopo solo un mese e l'attrice lo conferma a Repubblica, in una intervista. 'Scendo da sta' giostra', aveva anticipato Asia Argento ...

FABRIZIO CORONA e Asia Argento si sono lasciati/ Chi : "Ecco i motivi della fine" ma sul web troppi sospetti - IlSussidiario.net : Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati, Chi : "Ecco perché è finita dopo solo un mese". Le ultime notizie sulla rottura

FABRIZIO CORONA e Asia Argento si sono lasciati - svelati i motivi della rottura : Dopo aver lanciato lo scoop del loro amore, il settimanale 'Chi' svela anche i motivi della loro rottura.

FABRIZIO Corona-Asia Argento - è già addio : i motivi della prematura rottura : È già finita tra Fabrizio Corona ed Asia Argento: dopo un mese di relazione l’ex re dei paparazzi e l’attrice italiana si dicono addio Dopo tutto il clamore mediatico creato dal flirt tra Fabrizio Corona ed Asia Argento, pare sia già finita la storia tra i due. La coppia, che negli ultimi tempi aveva monopolizzato le prime pagine dei rotocalchi, si è detta addio. A spiegare le dinamiche della fine di questa breve ma intensa ...

Perché FABRIZIO CORONA e Asia Argento si sono lasciati : colpa dei problemi con la giustizia : Un mondo parallelo, che in realtà non dovrebbe mai e poi mai condizionare una storia, ma che nella realtà di oggi purtroppo lo fa. Le assenze molteplici di Corona quindi insospettiscono Asia, che ...

Asia Argento e FABRIZIO CORONA : i misteri sulla - presunta - rottura : L'ufficialità non c'è ancora, ma dai segnali che Asia Argento e Fabrizio Corona lanciano sui rispettivi canali social, pare proprio che la loro storia d'amore si sia già arenata. A confermare la ...

È già finita tra Asia e FABRIZIO? le motivazioni della rottura tra Corona e Argento : Sembra esser già arrivata al capolinea la relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento. A ricostruire nei dettagli la fine della love story lampo nel numero in edicola da mercoledì 28 novembre è il settimanale "Chi" , che aveva dedicato alla coppia una copertina, raccontando l'incontro dell'attrice con il figlio dell'ex re dei paparazzi, Carlos Maria.Tanto clamore per nulla, perché pare che Asia e Fabrizio non arriveranno a mangiar insieme il ...

FABRIZIO CORONA e Asia Argento si sono lasciati : È già arrivata al capolinea la storia d'amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona. Ad annunciarlo è il settimanale Chi, dove i due qualche settimana fa erano stati paparazzati insieme per la prima volta.Gli indizi della rottura erano arrivati già negli scorsi giorni sui social di entrambi. L'attrice in un post aveva scritto "Scendo da sta' giostra", l'imprenditore aveva replicato con una Instagram Story in cui fingeva di piangere sulle ...

FABRIZIO CORONA sul flirt con Asia : 'È un rapporto complesso - ma non c'è nessun contratto' : Fabrizio Corona ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Mattino 5 il 27 novembre, cioè il giorno dopo che la Procura di Milano ha chiesto che gli sia revocato l'affidamento terapeutico e sia ricondotto in carcere. L'ex re dei paparazzi è stato piuttosto cauto quando ha commentato la sua delicata situazione giudiziaria, ma ci è andato giù pesante quando il giornalista gli ha chiesto del contratto che legherebbe lui e Asia Argento. ...

FABRIZIO CORONA a Mattino 5 fa finta di non conoscere Asia Argento : Mattino Cinque, Fabrizio Corona dichiara: “Asia chi?” Fabrizio Corona ha spiazzato tutti pochi minuti fa a Mattino 5. Intervistato sotto casa riguardo le sue vicende giudiziarie, il re dei paparazzi è stato interrogato anche su Asia Argento, sulla loro storia e sugli ultimi gossip che lo hanno coinvolto. Le parole di Fabrizio Corona sull’attrice hanno lasciato però di stucco a Mattino Cinque. “Asia chi?”. È stato ...