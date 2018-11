Fabio Fognini e Flavia Pennetta per Emporio Armani

Fabio Fognini vestirà Armani - anche sul campo da tennis : Fognini veste Armani, anche sul campo da tennis, e non solo in Italia, ma nel mondo. E, per il numero 1 delle racchette azzurre, non rappresenta solo un colpo finanziario importante, conoscendo la generosità dello stilista piacentino adottato da Milano, ma anche di qualità. Soprattutto, è una prova di fiducia e può quindi determinare una spinta decisiva per una nuova accelerata alla carriera, dopo aver tante volte ...

Armani griffa le divise 2019 di Fabio Fognini : la foto in intimo con Flavia Pennetta è super sexy [GALLERY] : Dopo la separazione professionale dal brand Hydrogen, Fabio Fognini ha annunciato la partnership con Armani: la famosa griffe italiana firmerà le divise da gioco del tennista ligure Di recente Fabio Fognini aveva annunciato la fine della fortunata partnership con Hydroge. Il marchio con il teschio aveva disegnato splendide ed originali divise per il tennista ligure negli ultimi anni, accompagnandolo in giro per il mondo con il suo stile ...

Fabio Fognini cambia sponsor : la lettera d’addio al brand Hydrogen è bellissima : Dopo due anni di collaborazione, Fabio Fognini ha annunciato la fine del rapporto professionale con lo sponsor Hydrogen: il tennista ligure ha scritto una toccante lettera di ringraziamento al brand Dopo una stagione fantastica, probabilmente la migliore della sua carriera, nella quale si è portato a casa 3 tornei ATP e ha sfiorato la prima partecipazione alle Finals della sua carriera, Fabio Fognini ha preso un’importante decisione: ...

Hydrogen non sarà più lo sponsor tecnico di Fabio Fognini : Insieme abbiamo portato il simbolo del teschio ad esplodere non solo in Italia ma anche in giro per il mondo. Non è facile trovare un'azienda che creda in te nel bene e nel male e che ti faccia ...

Tennis - Ranking ATP (19 novembre) : Novak Djokovic in vetta - Alexander Zverev n.4 - Fabio Fognini il migliore azzurro : La chiusura delle ATP World Tour Finals di Londra ha sancito anche il Ranking ATP definitivo del 2018. In vetta alla graduatoria sempre il serbo Novak Djokovic, finalista nel Masters di Londra, giunto alla 226esima settimana complessiva al comando. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Rafael Nadal, assente alle Finals per infortunio, terza piazza invece per lo svizzero Roger Federer, piegato in semifinale alla O2 Arena dal tedesco Alexander ...

Tennis - Ranking ATP (12 novembre 2018) : classifica immobile in attesa delle Finals. Fabio Fognini numero 13 : La quiete prima della tempesta: immobile la top ten mondiale del Tennis maschile prime della ATP Finals. A Londra mancano l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro, mentre gli altri otto ci sono tutti. Tanti i punti in palio, qualche scambio di posizione ci sarà sicuramente, ma il serbo Novak Djokovic ha la certezza di chiudere in testa il 2018. Top 10 ATP (Ranking al 12.11.2018) 1 Novak Djokovic (Serbia) 8045 2 ...

Tennis - che novità per Fabio Fognini : Corrado Barazzutti nel suo staff - l’azzurro pianifica il 2019 : Fabio Fognini non dovrà operarsi alla caviglia destra. Per il momento l’intervento chirurgico è scongiurato, il ligure non dovrà andare sotto i ferri perché la sua situazione fisica sta migliorando. Dunque niente stop per il numero 13 del mondo che si sta godendo un meritato periodo di riposo al termine di una lunga stagione che è stata complessivamente soddisfacente e in cui è rimasto a lungo in corsa per l’accesso alle ATP Finals ...

Tennis - Ranking ATP (5 novembre) : Novak Djokovic sul trono - Fabio Fognini sempre n.1 azzurro - Fabbiano rientra nella top-100 : Come era noto, cambio al vertice sul trono del Tennis mondiale con Novak Djokovic che spodesta lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo, finalista a Parigi Bercy, torna ad occupare la prima piazza per la quarta volta in carriera e per la 224esima settimana. Scende in seconda posizione Nadal, costretto al forfait nel 1000 francese, per un problema agli addominali. Al n.3 c’è lo svizzero Roger Federer che precede l’argentino Juan Martin Del ...

Tennis - Fabio Fognini rinuncia a fare riserva alle ATP Finals : “Chiudo qui il mio 2018 - mi curerò” : Fabio Fognini non sarà presente alle ATP Finals per ricoprire il ruolo di seconda riserva. Il ligure, eliminato da Roger Federer agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha deciso di non volare nella capitale britannica e ha chiuso ufficialmente il suo 2018 agonistico in modo da potersi riposare e curarsi dagli infortuni passando del tempo con la sua famiglia. Il 31enne, che ha definito questa stagione buona anche se con diversi ...

Tennis - Fabio Fognini si congeda dallo splendido 2018 : “annata super - arrivederci all’anno prossimo” : Fabio Fognini ha concluso il suo 2018 con la sconfitta contro Federer di ieri sera, un’annata senz’altro da ricordare per l’azzurro Fabio Fognini si congeda per questa stagione. Il suo splendido 2018 è terminato ieri con la sconfitta contro Federer agli ottavi in quel di Parigi. Come detto è stato un anno splendido per il Tennista azzurro, chiuso alla 14ª posizione del seeding mondiale. Fognini, con un lungo messaggio postato ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : amaro ko in due set per Fabio Fognini contro Roger Federer. Lo svizzero accede ai quarti di finale : Pronostico rispettato e Fabio Fognini esce di scena agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) per mano di Roger Federer. Il campione svizzero, numero 3 del mondo, si è imposto in 1 ora e 14 minuti di partita con il punteggio di 6-4 6-3 in un match in cui, a dispetto di quello che può dire lo score, ha sofferto contro un Fognini però troppo discontinuo. Alla fine, la maggior classe dell’elvetico è venuta fuori e Roger ...

Tennis - Fabio Fognini insegue le ATP Finals da riserva! Il sogno dell’azzurro - oggi la sfida a Federer : Fabio Fognini continua a inseguire le ATP Finals 2018, il Masters di fine anno che si disputerà alla O2 Arena di Londra tra un paio di settimane. Al momento il ligure è dodicesimo nella race ma l’argentino Juan Martin Del Potro è già certo di non gareggiare nella capitale britannica a causa di un infortunio e con buona probabilità non ci sarà nemmeno lo spagnolo Rafael Nadal che ieri ha dato forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa ...