F1 – Test Abu Dhabi | Bottas saluta la sua… Mercedes | “è stato bello dirle addio | ecco su

F1 – Test Abu Dhabi - Kubica parla da veterano : “so cosa aspettarmi e come comportarmi su questa monoposto” : Robert Kubica commenta la sua seconda giornata di Test da pilota ufficiale della Williams, il polacco soddisfatto di quanto ottenuto ad Abu Dhabi “Oggi ci siamo concentrati sulla conoscenza delle gomme 2019 girando in configurazione gara. Sono state prove interessanti, ma anche più difficili rispetto a ieri. Nella prima giornata abbiamo avuto buoni riscontri, vedremo poi cosa emergerà dall’analisi dei dati ricavati oggi”. questa è la prima ...

F1 - analisi Test Abu Dhabi 2018 : da Yas Marina arrivederci alla prossima stagione - con Ferrari - Mercedes e Red Bull che hanno lavorato su strade diverse : Si sono conclusi i Test di Abu Dhabi riservati alla Formula Uno e, sostanzialmente, la stagione 2018 nel suo complesso. Le 18 ore di Test sul tracciato di Yas Marina (clicca per la cronaca della prima giornata) (clicca qui per la cronaca della seconda giornata) ci hanno regalato diversi spunti, incominciando da alcuni nuovi volti che sono saliti sulle macchine che guideranno nel 2019, passando per un lavoro davvero massiccio a livello di gomme, ...

Test Abu Dhabi - Giorno 2 : Leclerc e la Ferrari in testa : Con l'ultima giornata di Test sul circuito di Abu Dhabi, si chiude ufficialmente la lunga stagione 2018 della Formula 1. Oggi il più veloce in pista è stato Charles Leclerc: il monegasco, alla sua prima uscita ufficiale da pilota titolare della Ferrari, ha ottenuto la migliore prestazione cronometrica in 1:36.450, completando ben 135 giri.Primo Giorno in Red Bull per Gasly. Con il suo immancabile sorriso stampato sul volto, Pierre Gasly ha tolto ...