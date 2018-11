F1 | Leclerc già in pista | il debutto in Ferrari

F1 – Strategia sbagliata per Leclerc ad Abu Dhabi - Charles non si nasconde : “sono un po’ arrabbiato - ma ringrazio il team” : Charles Leclerc non nasconde un pizzico di rabbia al termine del Gp di Abu Dhabi, a causa di un errore di Strategia commesso dal team: le parole del monegasco dopo la gara di Yas Marina Gara ricca di emozioni e spettacolo oggi sul circuito di Yas Marina: Lewis Hamilton ha chiuso la stagione 2018 di F1 con la vittoria al Gp di Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen. Applausi anche per Charles Leclerc, settimo ...

F1 - Leclerc e le rivelazioni su Verstappen : “ci sono già stati scontri finiti un po’ male tra me e lui” : I due giovani piloti si sono incontrati all’epoca dei kart, ingaggiando duelli durissimi che potrebbero riproporsi nel corso della prossima stagione Entrambi giovani, entrambi veloci. Max Verstappen e Charles Leclerc sono pronti a sfidarsi nella prossima stagione, uno guiderà la Red Bull e l’altro la Ferrari: due monoposto costruire per vincere, insieme alla Mercedes. Photo4/LaPresse In passato i due hanno già avuto modo di ...

F1 – Arrivabene… il disturbatore : in Messico il team principal Ferrari tira (già) le orecchie a Leclerc [FOTO] : Maurizio Arrivabene tira le orecchie a Charles Leclerc nel paddock del Gp del Messico: le foto della simpatica scenetta E’ tutto pronto in Messico per il secondo match point di Lewis Hamilton. Anche se il britannico ha quasi il titolo 2018 in tasca, nel paddock si respira un’atmosfera tranquilla e concentrata: ogni team pensa al suo lavoro da fare in pista, magari già in ottica 2019. Nella prossima stagione aria di novità in ...

F1 – Ocon non ha dubbi : “Leclerc in Ferrari? Punterà al Mondiale già l’anno prossimo” : Esteban Ocon parla della prossima stagione in F1, in special modo il pilota francese commenta il passaggio di Leclerc alla Ferrari Charles Leclerc in Ferrari farà bene? Risponde sicuro a questo dubbio dei tifosi ferraristi Esteban Ocon. Per il pilota francese, che l’anno prossimo potrebbe restare senza monoposto in attesa di una chiamata dalla Mercedes, il connazionale assoldato dalla scuderia di Maranello farà bene nel team del ...

Formula 1 - GP Giappone. Leclerc : 'La mia prima volta a Suzuka - il pensiero va a Jules Bianchi' : "prima volta per me in Giappone. Impossibile non pensare a quello che è successo qui 4 anni fa. Ci manchi Jules, io darà tutto per fare un buon week-end per te". Con questo commovente tweet, il pilota ...

F1 – La prima volta di Leclerc in Giappone : il messaggio di Charles per l’amico Jules Bianchi : Charles Leclerc e quel dolce e commovente messaggio per il suo amico Jules Bianchi alla vigilia del Gp del Giappone Si prospetta un weekend di fuoco col doppio appuntamento a motori: nelle mattine a partire da domani fino a domenica, MotoGp e F1 intratterranno tutti gli appassionati a due e quattro ruote. Se la MotoGp gareggia in Thailandia, la F1 vola invece in Giappone. Sarà la prima volta in terra Giapponese per il giovane Leclerc, ...