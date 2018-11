F1 | Helmut Marko sferza Ocon | “vedrà le cose diversamente nel 2019 | quando sarà

F1 - Helmut Marko : “Ad Ocon hanno promesso un sedile in Mercedes nel 2020” : Caso chiuso? Non del tutto. Le polemiche dopo l’incidente che ha avuto per protagonisti l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il francese Esteban Ocon (Force India) non accennano a smorzarsi. Il crash nel corso del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula Uno 2018, che ha vanificato la possibile seconda vittoria dell’olandese nel campionato, coinvolge anche i dirigenti delle due squadre. Ad gettare benzina sul ...

F1 - Helmut Marko vuole affrettare i tempi : “conto di vedere Verstappen campione del mondo già nel 2019” : Il consulente della Red Bull ha espresso le proprie sensazioni in vista della prossima stagione, sottolineando di puntare alla vittoria del titolo con Max In casa Red Bull sono convinti, Max Verstappen può puntare alla vittoria del titolo mondiale già nel 2019. A sottolinearlo è Helmut Marko, estasiato dalle prestazioni del suo pupillo già in questo finale di stagione. Photo4/LaPresse Un’eventuale successo di Mad Max lo renderebbe il ...

F1 – Ricciardo in pole position in Messico : l’incontro con Helmut Marko è… gelido [VIDEO] : Daniel Ricciardo conquista la pole position del Gp del Messico: l’incontro con Helmut Marko è tutt’altro che caloroso, ma non mancano i complimenti Mentre la MotoGp festeggia la vittoria di Maverick Vinales al Gp d’Australia, la F1 deve attendere ancora qualche ora per scoprire chi si aggiudicherà il successo al Gp del Messico. Intanto, in casa Red Bull, si festeggia per la splendida doppietta in qualifica, con Daniel ...

Formula 1 - GP Messico. Ricciardo dopo la pole : 'Bellissimo per Red Bull'. Ma Helmut Marko non sembra felice : E' davvero una stagione strana per Daniel Ricciardo la sua ultima in Red Bull. Tanti ritiri, tanta frustrazione e poi la pole position in Messico . Un risultato che sa di riscatto per il pilota ...

F1 – Helmut Marko in Messico stronca la Ferrari ed esalta le sue Red Bull : “sorpreso delle prestazioni negative delle rosse” : Helmut Marko commenta le Fp1 del Messico di Red Bull, Mercedes e Ferrari: il parere dell’ex pilota automobilistico austriaco Dopo le prime prove libere del Gp del Messico il risultato che salta all’occhio è il predominio delle due Red Bull e le retrovie riservate alle monoposto Mercedes, ma ancor di più alle Ferrari. Le prestazioni di Hamilton, Bottas, Vettel e Raikkonen, rispettivamente quinto, sesto, settimo e ottavo nelle ...

F1 – Prima l’elogio a Verstappen - poi la frecciatina a Ricciardo : le parole di Helmut Marko dopo il Gp di Austin : Helmut Marko soddisfatto per il secondo posto di Verstappen negli Stati Uniti: il boss della Red Bull manda una frecciatina a Ricciardo Gara mozzafiato oggi ad Austin: il Gp degli Stati Uniti ha regalato uno spettacolo unico, con la vittoria speciale di Kimi Raikkonen, che torna al successo dopo 5 anni di digiuno, nella settimana del suo 39° compleanno. Festa rimandata per Lewis Hamilton, che vede sfumare il suo primo match point. Applausi ...