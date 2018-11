F1 Ferrari | Leclerc | «Che emozione oggi!»

Test Abu Dhabi - Giorno 2 : Leclerc e la Ferrari in testa : Con l'ultima giornata di Test sul circuito di Abu Dhabi, si chiude ufficialmente la lunga stagione 2018 della Formula 1. Oggi il più veloce in pista è stato Charles Leclerc: il monegasco, alla sua prima uscita ufficiale da pilota titolare della Ferrari, ha ottenuto la migliore prestazione cronometrica in 1:36.450, completando ben 135 giri.Primo Giorno in Red Bull per Gasly. Con il suo immancabile sorriso stampato sul volto, Pierre Gasly ha tolto ...

F1 - primo inconveniente per Leclerc : la Ferrari del monegasco perde un pezzo del cofano [FOTO] : Nel corso della mattinata il pilota monegasco ha perso un pezzo della sua Ferrari, tornando immediatamente ai box Ottime prestazioni, riferimenti cronometrici esaltanti ma anche un piccolo inconveniente per Charles Leclerc nel corso della mattina dei test di Abu Dhabi. Il pilota monegasco, al suo debutto oggi sulla Ferrari, ha perso un pezzo del cofano della propria monoposto, dovendo tornare immediatamente ai box affinché i meccanici ...

F1 - esordio sulla Ferrari per Leclerc ad Abu Dhabi : per il monegasco arriva anche il pensiero social di Di Maio : Il vicepremier ha fatto il proprio personale in bocca al lupo al pilota monegasco, al debutto oggi sulla Ferrari Charles Leclerc in pista con la Ferrari nei test con le gomme Pirelli per la stagione 2019, in corso di svolgimento sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi. Il monegasco, nuovo pilota ufficiale della ‘rossa’ al fianco di Sebastian Vettel, ha debuttato effettuando i primi giri e portandosi subito al comando, fermando il ...

