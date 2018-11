F1 | analisi Test Abu Dhabi 2018 | da Yas Marina arrivederci alla prossima stagione | con

oasport

: RT @SkySportF1: ?? La prestazione di #Leclerc ma non solo ?? L’analisi al termine dei test di #AbuDhabi @mara_sangiorgio @matteobobbi #SkyM… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? La prestazione di #Leclerc ma non solo ?? L’analisi al termine dei test di #AbuDhabi @mara_sangiorgio @matteobobbi #SkyM… - SkySportF1 : ?? La prestazione di #Leclerc ma non solo ?? L’analisi al termine dei test di #AbuDhabi @mara_sangiorgio… - onrugby_it : Italia, il post novembre: l’analisi lucida di Lovotti sui #TestMatch di novembre -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Si sono conclusi idi AburiservatiFormula Uno e, sostanzialmente, lanel suo complesso. Le 18 ore disul tracciato di Yas(clicca per la cronaca della prima giornata) (clicca qui per la cronaca della seconda giornata) ci hanno regalato diversi spunti, incominciando da alcuni nuovi volti che sono saliti sulle macchine che guideranno nel 2019, passando per un lavoro davvero massiccio a livello di gomme, come voluto dPirelli. La casa milanese nellaannata ha deciso di ridurre a tre le gomme che potranno essere utilizzate nel corso dei fine settimana (mentre quelle per il bagnato rimarranno Intermedie e Full Wet) eliminando le diciture “Hyper”, “Ultra” o “Super” ma optando per una mescola morbida, una media e una dura, che varierà da circuito a circuito.I protagonisti del circus hanno avuto modo ...