Ex sviluppatori di Evolution e Bizarre Creations al lavoro su nuovi progetti

eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Ex sviluppatori di #Evolution e #BizarreCreations al lavoro su nuovi progetti - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Ex sviluppatori di #Evolution e #BizarreCreations al lavoro su nuovi progetti - Eurogamer_it : Ex sviluppatori di #Evolution e #BizarreCreations al lavoro su nuovi progetti -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Alcuni ex dipendenti di 2 famosi studi inglesi hanno deciso di fondersi per lavorare su. Parliamo di Wushu Studios, formato da alcuni ex membri di( MotorStorm e Driveclub) ed il team di Lucid Games,provenienti da(Project Gotham Racing).Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Wushu Studios è stato creato agli inizi di quest'anno e ha tenuto un basso profilo, tuttavia abbiamo avuto potuto modo di vedere all'opera di Lucid Games con l'ottimo Geometry Wars 3: Dimensions. Nel breve periodo entrambi gli studi stanno lavorando su Switchblade, il MOBA (in early access) basato su combattimenti tra veicoli di Lucid Games, disponibile in prova a soli 2£ su Steam e PS4.I fan tuttavia hanno grosso aspettative per quanto riguardo il futuro, in quanto i due team stanno collaborando su diversi. Al momento però non sappiamo ...