Euro | lo spread spiegato alla ‘signora Maria’

Spread in calo a quota 290 - Piazza Affari regina in Europa : +2 - 77% : Spread in calo e Borsa in forte rialzo. Il differenziale tra Btp e Bund chiude in a 290 punti base rispetto ai 306 punti della chiusura di venerdì, con il rendimento del decennale italiano al 3,26%. ...

Monito di Bankitalia : capitali esteri in fuga - lo spread alto pesa : 85 miliardi di Euro di risparmi bruciati in sei mesi : Lanciato l'allarme sulla stabilità finanziaria del nostro paese: con lo spread così alto la ricchezza degli italiani in sei mesi si è ridotta del 2%. Fuggono anche gli investori esteri dai nostri btp, ...

Secondo D'Uva (M5s) la colpa dello spread non è dell'Europa. È dell'Europa : Il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco D'Uva, pubblica sulla sua pagina Facebook un video in cui, dalla Camera dei deputati, interviene sull'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla manovra. D'Uva si contraddice sul differenziale Btp-Bund: prima sostiene che “non sale quan

Matteo Salvini piega l'Europa : 'Spread in calo'. E Pierre Moscovici apre : 'Troveremo un accordo' : ... 'Noto con piacere che lo spread è calato di decine di punti in queste ore, quindi chi sta leggendo attentamente la manovra si sta rendendo conto che l'economia italiane è sana', ha detto il ministro ...

Spread ancora in calo : sotto 300 punti. Borse Europee in cauto rialzo : Dal fronte macroeconomico si registra la conferma della battuta d'arresto per l'economia della Germania, che ha rallentato nel terzo trimestre del 2018 mostrando un prodotto interno lordo in calo ...

Il “Black Friday” della Borsa : Milano a sconto del 20% sull’Europa è l’altra faccia dello spread : La violenta correzione partita da maggio ha ridotto le capitalizzazioni delle società (rendendo più agevoli eventuali progetti di scalata) e schiacciato i multipli del listino milanese. I titoli valgono oggi 10,3 volte gli utili attesi per il 2019 rispetto a una media europea di 12,2 ...

Centinaio : "Preoccupato dallo spread usato dai 3 gufi Europei" : "È la manovra giusta per il nostro paese. Siamo disponibili a spiegare bene, forse abbiamo sbagliato noi a comunicare. Oppure non sono in buona fede a voler capire. Perché dobbiamo esser disponibili a volerla cambiare". Così Gian Marco Centinaio, il ministro alle politiche agricole del governo Conte ospite della trasmissione di Rai Tre, Agorà.Anche il ministro in posizione dialogante rispetto alle posizioni intransigenti dei due vice premier. ...

[Il punto] Anche l'Ocse boccia l'Italia : è un rischio per l'Europa - l'innalzamento dello spread andrebbe scongiurato : Istat: nel 2018 crescita rivista al ribasso Il rallentamento dell'economia italiana è stato certificato Anche dall'Istat che ha rivisto al ribasso le previsioni per il Pil nel 2018. L'Istituto ...

Spread in calo nel giorno della bocciatura definitiva dell'Europa sui conti : Rep Oggi la Ue boccia la manovra: 'Violate le regole sul debito' dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO

Spread a 336 punti - mai così alto dal 2013 Tassi e durata - che succede ora con i Btp? L’Euro? Agli italiani piace più di prima : Btp Italia ancora a rilento: ieri raccolti 241,3 milioni Giorgetti: spero si vietino le vendite allo scoperto

Spread a 333 punti. Salvini attacca i mercati : Euro "Ci vogliono mangiare" : ... ha aggiunto riferendosi alle dichiarazioni dell'Abi secondo cui lo Spread così alto non corrisponde alla realtà dell'economia italiana. Questo qualcuno, secondo il vice premier leghista, di trova '...