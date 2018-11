Ettore Scola | il suo cinema rivivrà nello straordinario archivio realizzato dagli eredi

ilmessaggero

: “È morto Bertolucci, l’ultimo maestro del cinema italiano” Era morto Fellini, l’ultimo maestro del cinema italiano.… - fainformazione : “È morto Bertolucci, l’ultimo maestro del cinema italiano” Era morto Fellini, l’ultimo maestro del cinema italiano.… - fainfocronaca : “È morto Bertolucci, l’ultimo maestro del cinema italiano” Era morto Fellini, l’ultimo maestro del cinema italiano.… - berlich : @buenbipolar Ettore Scola's style. -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) 'Non c'è passione politica, se non c'è passione per l'umanità'. E' uno slogan veramente peculiare per una poeticatografica quello pronunciato dain una famosa intervista, ma il ...