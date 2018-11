Esondazione del Crati a Corigliano | Calabria chiede stato di calamità naturale

Maltempo Calabria - Esondazione del fiume Crati : “Ormai è un bollettino di guerra continuo” : Dopo la tromba d’aria che solo tre giorni addietro ha provocato a Crotone danni ingenti e proposto le tristissime immagini di centinaia e centinaia di alberi d’ulivo sradicati dalla furia del vento, oggi a Corigliano, l’ennesimo allagamento con migliaia di ettari di superficie agricola e di produzioni invase dall’acqua. Per il Presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, “ormai è un bollettino di guerra continuo e considerato ...

Maltempo Agrigento : Esondazione del fiume Akragas - prosegue la rimozione del fango : Procede ad Agrigento l’attività di pulizia dei luoghi interessati dall’esondazione del fiume Akragas: questa mattina sono stati ritirati nuovamente gli ingombranti e sono state inviate le autobotti per la rimozione del fango. L'articolo Maltempo Agrigento: esondazione del fiume Akragas, prosegue la rimozione del fango sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : riaperto il tratto della statale 189 dopo l’Esondazione del fiume : Anas ha riaperto al traffico la strada statale 189 ‘della Valle del Platani’ che era stata chiusa, in seguito all’esondazione del fiume Platani, dal km 6,500 al km 16,700, tra Castronuovo di Sicilia e Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Le squadre e i tecnici di Anas sono al lavoro per il ripristino della transitabilità sulla rete stradale di competenza, interessata dalle eccezionali precipitazioni dei giorni scorsi. L'articolo ...

Ancora allerta in Sicilia : dopo il Mazaro anche il fiume Delia è a rischio Esondazione : E’ allerta anche per il fiume Delia a Mazara del Vallo dopo lo straripamento, oggi, del fiume Mazaro. L’ente gestore della diga Trinità di Delia, sul territorio di Castelvetrano, infatti, dopo le abbondanti piogge delle ultime ore sta aprendo alcune saracinesche per fare defluire l’acqua in eccesso che viene immessa nel fiume Delia la cui foce e’ nella costa mazarese. La notizia e’ stata diffusa dal sindaco di ...

Maltempo Calabria : ingenti danni causati dall’Esondazione dell’acquedotto Tuccio [FOTO] : 1/5 ...

Casteldaccia - il proprietario della casa abusiva : “Ci abitavo io - dopo Esondazione del 2008 l’ho data in affitto in amicizia” : In quella casa sono morte nove persone e tra loro c’erano anche due bambini piccoli. In pratica, due famiglie distrutte. Ma in passato la villa a Casteldaccia era già stata devastata dall’esondazione del fiume nel 2008. Lo racconta a Repubblica lo stesso proprietario dell’immobile, Antonino Pace, impiegato di 57 anni, che prima viveva lì con la sua famiglia. Poi la distruzione e lui che se ne va da quella casa e affitta a ...

Maltempo Piemonte : sale il livello del Lago Maggiore - si rischia Esondazione nel Verbano : A causa delle intense precipitazioni delle scorse ore è in aumento il livello del Lago Maggiore: è passato da 177 a 180,5 centimetri. Nella notte tra mercoledì e giovedì dovrebbe raggiungere i 195,5 cm, ovvero 5,5 cm sopra lo zero idrometrico. Potrebbe determinarsi un allagamento della passeggiata a Pallanza. L'articolo Maltempo Piemonte: sale il livello del Lago Maggiore, si rischia esondazione nel Verbano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - Esondazione del fiume Tuccio a Melito Porto Salvo : “E’ necessario l’intervento dell’Esercito-Genio Militare” : 1/8 ...

Maltempo Calabria - piogge e nubifragi : Esondazione del Torrente Tuccio e danni alla Sorical : Nella mattinata odierna, convocata dal Prefetto Michele di Bari, si è tenuta una riunione al fine di fare il punto della situazione determinatasi a seguito delle intense precipitazioni verificatesi nella giornata di ieri. All’incontro hanno partecipato i Sindaci di Bagaladi, di Melito Porto Salvo, di Montebello Jonico, di Roghudi e San Lorenzo, nonché dei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni, della Città Metropolitana, della ...

Maltempo Piemonte : sale il livello del Lago Maggiore - rischio Esondazione a Verbania : “Le simulazioni effettuate in base alle precipitazioni previste nelle prossime ore, prevedono un innalzamento del livello del Lago Maggiore a +195.50 cm sullo zero idrometrico nella serata tra mercoledì 7 e giovedì 8 novembre 2018; il che potrebbe significare l’esondazione delle acque del Lago sulla passeggiata in Piazza Garibaldi e presso lo scalo della Navigazione a Pallanza Verbania e il possibile interessamento della sede ...

Maltempo Sardegna : 30 pecore travolte dall’Esondazione del fiume : L’ondata di Maltempo che sta colpendo la Sardegna continua a creare danni nelle campagne e a creare disagi nella circolazione stradale. A Flumini di Quartu, a pochi chilometri da Cagliari, un pastore ha perso una trentina di pecore che sono state travolte dall’esondazione di un piccolo fiume. Allagamenti in diversi centri della provincia di Cagliari e cresce la paura per la piena dei torrenti. Le continue precipitazioni lasciano in ...

Maltempo - attesa per la piena del Piave : si teme Esondazione nel Trevigiano - “salite ai piani alti” : Il fiume Piave ha raggiunto il livello di guardia ed è a rischio di esondazione nel Trevigiano, tra i Comuni di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave. Il Comune di Breda di Piave ha invitato tutta la popolazione rivierasca delle località Saletto e San Bartolomeo a salire nei piani alti delle proprie abitazioni almeno sino a quando l’allerta non sarà cessata. Ieri notte il sindaco di Breda di Piave aveva emesso l’ordinanza di ...

Maltempo Lombardia : rischio Esondazione del Serio - chiusi ponti e strade : Le forti piogge hanno provocato l’aumento della portata del Serio in provincia di Bergamo, arrivando raggiungere gli argini in diversi punti della Valle Seriana. Situazione critica a Ponte Nossa, Fiorano al Serio e Alzano Lombardo. Chiusa la pista ciclabile di Villa d’Ogna: il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura anche di alcune vie del paese per rischio esondazione. Il Serio nel punto di rilevamento a Cene ha superato ...

Maltempo Calabria : Esondazione della diga e del fiume Angitola - urgono “interventi urgenti” : Il presidente della terza Commissione consiliare del Consiglio regionale della Calabria, Michele Mirabello, ha depositato un ordine del giorno per chiedere “interventi urgenti a seguito degli eventi alluvionali avvenuti fra il 4 e 5 ottobre 2018 a causa della esondazione della diga e del fiume Angitola“. “L’esondazione della diga dell’Angitola e dell’omonimo fiume nei tratti di competenza dei comuni di ...