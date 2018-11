Esondato fiume Crati | evacuate famiglie

Maltempo in Sicilia - Esondato il fiume Mazaro : allagamenti e danni. Salvate due famiglia in difficoltà : Ancora Maltempo in Sicilia dove è esondato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo. Le immagini dei vigili del fuoco che sono intervenuti con squadre ordinarie e soccorritori acquatici. Salvate due famiglie in difficoltà L'articolo Maltempo in Sicilia, esondato il fiume Mazaro: allagamenti e danni. Salvate due famiglia in difficoltà proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Po e' in piena : fiume Esondato tra Carignano e Pancalieri - allerta per Torino : Esonda il Po in Piemonte, allagamenti nel torinese. Capoluogo nella piena nel pomeriggio. Dopo le estreme precipitazioni degli ultimi giorni su quasi tutto il nord Italia il fiume Po inizia a far...

Maltempo Palermo - il sindaco di Altavilla : “La zona in cui è Esondato il fiume Milicia è ad altissimo rischio” : “La zona in cui e’ esondato il fiume Milicia e’ ad altissimo rischio, non solo per le condizioni dell’alveo che va ripulito ma per l’enorme numero di case abusive costruite. Lo denunciamo da anni. L’ultimo esposto e’ di un anno fa e l’ho fatto con l’ex sindaco di Casteldaccia“: lo ha dichiarato oggi sindaco di Altavilla Milicia, Giuseppe Virga, il cui Comune è separato dal corso ...

Maltempo Casteldaccia - pm : "Case troppo vicine al fiume Esondato" : Primi accertamenti a Casteldaccia dopo la tragedia provocata dal Maltempo in cui sono morte nove persone. "Stiamo accertando se gli edifici interessati dalla piena del fiume Milicia siano stati ...