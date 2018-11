Epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo | 19 decessi in 5 giorni

Epidemia di Ebola in Congo : 386 casi - anche bimbi sotto i 2 anni : L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo ultimo bollettino, ha reso noto che tra i casi di Ebola registrati in Congo ci sono anche diversi bimbi sotto i due anni, normalmente risparmiati dal virus. La scorsa settimana sono stati 36 i nuovi casi confermati, con altri 7 giudicati probabili. In totale, dall’inizio dell’Epidemia, ci sono stati 386 casi, di cui 39 fra gli operatori, con 219 morti. Per cercare di contenere ...

Epidemia di ebola in Congo : 13 nuovi casi nel nordest del Paese : nuovi casi di ebola (13) sono stati confermati nelle scorse ore nel nordest della Repubblica democratica del Congo (Rdc): lo ha reso noto il Ministero della Salute, secondo cui sale ad oltre 380 il numero di contagi e a oltre 200 il numero di morti, nonostante nelle scorse settimane l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite abbiano assicurato che le nuove misure adottate per contrastare l’Epidemia hanno avuto un ...

In Congo peggior Epidemia di ebola : ANSA, - ROMA, 11 NOV - L'ultima epidemia del virus di ebola nella Repubblica democratica del Congo è la peggiore nella storia del Paese. E' quanto afferma il ministero della Sanità del Paese, ...

Repubblica democratica del Congo : Epidemia Ebola con focolaio peggiore della storia - 319 casi accertati e 198 morti : L'epidemia di Ebola che ha colpito le province di Ituri e Kivu nella Repubblica democratica del Congo è la peggiore nella storia del Paese, con 319 casi accertati e 198 morti. Lo ha riferito il ministro della Salute, Oly Ilunga, sottolineando che "questo focolaio ha appena superato quello della prima epidemia registrata nella storia (della RDC, una volta Zaire) nel 1976 nella provincia nord-occidentale di Yambuku" quando ci furono 318 ...

Epidemia di Ebola in Congo : è la peggiore della storia del Paese - 319 casi : Il ministero della Salute della Repubblica democratica del Congo ha reso noto che l’Epidemia di Ebola che ha colpito le province di Ituri e Kivu è la peggiore nella storia del Paese, con 319 casi accertati e 198 morti: “Questo focolaio ha appena superato quello della prima Epidemia registrata nella storia (della RDC, una volta Zaire) nel 1976 nella provincia nord-occidentale di Yambuku” quando ci furono 318 casi. A complicare ...

Epidemia di Ebola in Congo : si aggrava il bilancio - 180 morti : Si aggrava il bilancio dell’Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: al momento si contano 180 morti, di cui 10 negli ultimi giorni. Il ministero della Salute ha fornito i dati sull’ultima crisi del virus che ha colpito il Paese africano, la decima da quando ha fatto la sua prima apparizione nell’area nel 1976. Situazione critica nella località di Mangina, vicino a Beni, al confine con ...

Ebola : l’Epidemia in Congo è “molto preoccupante” ma non è “un’emergenza internazionale” : L’epidemia di Ebola che si sta registrando in Repubblica Democratica del Congo, è “molto preoccupante“, ma “per il momento” non rappresenta una “emergenza di portata internazionale“: lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della Sanità. Il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS ha reso noto che il virus ha provocato finora 139 morti (dal mese di agosto) e che oltre ...

Epidemia di Ebola in Congo : membro di missione ONU colpito dal virus : Un membro della missione ONU presente in Repubblica Democratica del Congo (Monusco) è stato colpito dal virus dell’Ebola: lo ha reso noto il Ministro della Sanità di Kinshasa. Il contagio sarebbe avvenuto a Beni, nell’est del Paese, dove si registra una recrudescenza dell’Epidemia. In totale nel Paese sono stati segnalati 205 casi (170 confermati e 35 probabili) e 130 morti. L'articolo Epidemia di Ebola in Congo: membro di ...

Ebola - Epidemia in Congo : i casi salgono a 200 - le vittime sono 125 : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto oggi che l’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo ha causato 125 morti, mentre il numero di casi è salito a 200. “Questa notte i casi di Ebola nel Nord-Kivu sono saliti a 200, di cui 165 confermati e 35 probabili“, ha spoegato il portavoce dell’Oms Tarik Jasarevic. La risposta all’epidemia di virus Ebola è complicata dai problemi di ...

Ebola - OMS : l’Epidemia in Congo si allarga - basso rischio per l’Europa : Il bollettino medico del ministero della Salute del Congo ha rilevato che l’epidemia di Ebola nel Paese continua ad espandersi a causa della difficoltà nel raggiungere i pazienti con vaccini e trattamenti. Finora si sono registrati 177 casi e 113 morti. Nei giorni scorsi l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso preoccupazione per una possibile espansione del virus in Burundi, Uganda, Rwanda e Sud Sudan: nonostante sia ...

Ebola in Congo - Unicef : 43 sopravvissuti dallo scoppio dell’Epidemia : I sopravvissuti al virus Ebola stanno collaborando assieme all’Unicef per aiutare a prevenire ulteriori trasmissioni di questa malattia mortale nella Repubblica Democratica del Congo orientale: l’Agenzia ONU ha riportato che stanno condividendo le loro storie nelle comunità colpite durante eventi pubblici e via radio. dallo scoppio dell’epidemia ad agosto sono sopravvissute al virus dell’Ebola 43 persone. “I sopravvissuti sono la ...

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : rischio di diffusione all’estero “molto alto” : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio che l’Epidemia di virus Ebola si diffonda fuori dai confini del Congo è “molto alto” dopo la scoperta di 2 casi vicino al confine con l’Uganda. Per l’OMS lo scoppio della febbre emorragica nella parte nord-orientale del Paese è più preoccupante del precedente focolaio del nordovest: è più difficile da contenere a causa di una popolazione fitta e della ...

In Congo l’Epidemia di ebola sta peggiorando per gli attacchi di un gruppo ribelle : Nel nord del paese c'è il rischio di una rapida diffusione del virus, anche per la riluttanza della popolazione a farsi vaccinare The post In Congo l’epidemia di ebola sta peggiorando per gli attacchi di un gruppo ribelle appeared first on Il Post.

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : potrebbe “peggiorare rapidamente” : Secondo Peter Salama, direttore per le emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo rischia di “peggiorare rapidamente” a causa dei continui attacchi di gruppi armati, della resistenza delle comunità e della diffusione geografica della malattia. “Siamo estremamente preoccupati per il fatto che diversi fattori potrebbero aggiungersi nelle prossime ...