Eolo truffa lo Stato per 3 - 5 milioni di euro - arrestato l’AD e società sotto inchiesta : La Guardia di Finanza di Busto Arsizio ha posto agli arresti domiciliari l’Amministratore Delegato e legale di Eolo per “ truffa ai danni dello Stato pluriaggravata, furto di radiofrequenze non autorizzate pluriaggravato e turbata libertà dell’esercizio di un’industria o di un commercio“. Tar del Lazio: nessuna multa per le bollette a 28 giorni per Tim, Vodafone, Fastweb, Wind Tre Vodafone e Tim fanno ricorso al TAR, non ...

Arrestato Luca Spada per la truffa Eolo allo Stato : il punto per i clienti : Si parla moltissimo in queste ore di una clamorosa truffa EOLO allo Stato, con relativo arresto del manager Luca Spada. L'operatore in questi anni ha conquiStato una fetta di mercato non indifferente, grazie a costi contenuti nel rendere disponibile la connessione alla Rete sulla linea fissa. Sulle nostre pagine ci siamo soffermati sul brand in questione solo in occasione di brevi down, come forse ricorderete tramite il nostro ultimo articolo ...