Empoli | Traoré | ' Io alla Roma? Non ho fretta di andarmene'

Un Talento al Giorno : Hamed Junior Traorè - giovane centrocampista dell’Empoli : Hamed Junior Traorè arrivato in Italia da bambino con la famiglia, si stabilisce con la famiglia a Barco, con cui inizia a giocare a calcio con la locale squadra del Boca. Nel 2015 passa all’Empoli, con cui si mette in mostra nelle formazione giovanili, arrivando a conquistare la finale del Torneo di Viareggio 2017. L’8 ottobre 2017 esordisce tra i professionisti, a soli 17 anni, in occasione della partita di campionato vinta per 3-1 ...