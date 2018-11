Economia circolare | storie positive dal territorio

Waste Travel 360° - ecco il viaggio virtuale nell'Economia circolare : ... non più solo in un'ottica di raccolta differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa: questo si chiama proprio economia circolare, che è poi l'obiettivo cui il sistema Paese è chiamato". Il ...

Architettura e design - settori chiave dell'Economia circolare : Un tassello importante del contrasto ai mutamenti climatici e una opportunità per una economia del futuro a misura d'uomo in grado di integrare innovazione e territorio, talenti e comunità, ...

Economia circolare : Legambiente premia l'Acea : «Il modello di Economia circolare di Acea Pinerolese-si legge nelle motivazioni del premio nel rapporto di Legambiente- è una storia del territorio che innova e che ha trovato soluzioni ...

Nuova vita per i rifiuti grazie all'Economia circolare - ecco l'esempio virtuoso dell'impianto Aciam di Aielli : Un esempio di economia circolare realizzato, che include il connubio tra gestione virtuosa dei materiali, dalla prima differenziazione, quella che si fa in casa, fino alla tecnologia più avanzata, ...

Dal food sharing al Km zero - 30 storie di Economia circolare : Il concorso è collegato al primo Atlante Italiano di economia circolare , che ha mappato in meno di un anno oltre 160 esperienze attive in Italia: l'agroalimentare in tutte le sue declinazioni è ...

Novamont e Cap - accordo per l'Economia circolare : L'accordo di ricerca tra Gruppo CAP e Novamont sottoscritto a Ecomondo nasce dalla comune volontà di mettere in pratica i principi dell'economia circolare e della bioeconomia. Si tratta di principi fondati su nuovi concetti di design, distribuzione, cambiamento nei modelli di consumo che hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo di ...

ENI con Hera per l'Economia circolare : ENI ed Hera, società da tempo impegnate nella promozione di un modello di economia circolare attraverso il continuo sviluppo tecnologico e organizzativo dei rispettivi business, hanno siglato una

Rifiuti - dai tavoli regionali percorso avviato su Economia circolare. Servono soluzioni per gli scarti : ... lapideo e tessile hanno visto la ripresa di un percorso che, per quanto con molta lentezza, sembra positivamente avviato alla sottoscrizione di Patti per l'economia circolare per ciascuno dei tre ...

Startup - Intesa Sanpaolo presenta a Londra Economia circolare food : Roma, 22 nov., askanews, - Intesa Sanpaolo punta su innovazione e circolarità come chiavi per il futuro alimentare del pianeta e, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, ha ...

Rifiuti : Veneto protagonista Economia circolare - raccolte oltre 8mila ton scarti elettrici (3) : (AdnKronos) - Alisea trasforma gli oggetti e i materiali in disuso in un successo commerciale come Perpetua, la matita composta all’80% di polvere di grafite o le agende realizzate con carta riciclata al 100% senza utilizzo di cloro o sostanze derivate e stampate con inchiostri ecologici ricavati da

Rifiuti : Veneto protagonista Economia circolare - raccolte oltre 8mila ton scarti elettrici (2) : (AdnKronos) - Restando sui dati, il corretto trattamento delle 8.237 tonnellate ha permesso di risparmiare 8,4 milioni di kWh di energia elettrica, pari al consumo annuo di quasi 8.000 abitanti, e di evitare l’emissione in atmosfera di 56.582 tonnellate di anidride carbonica. Ma i Rifiuti, per quant

Rifiuti : Veneto protagonista Economia circolare - raccolte oltre 8mila ton scarti elettrici : Venezia, 21 nov. (AdnKronos) - Il Veneto è una delle regioni più virtuose in ambito di sostenibilità ambientale e riciclo di Rifiuti. Lo confermano i dati di Ecodom, il principale Consorzio Italiano di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che nei primi 10 mesi d