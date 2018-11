Eastpak presenta la collaborazione con Maison Kitsunè per la primavera-estate 2019

Eastpak presenta la collezione Holiday 2018 : la linea perfetta per i regali di Natale [GALLERY] : Il momento dei regali si avvicina! Holiday 2018 è la collezione perfetta di Eastpak per il Natale Eastpak presenta la nuova collezione Holiday 2018, perfetta per il Natale alle porte e non farsi cogliere impreparati per l’occasione. Accessori per ogni stile e look diverso, dai colori frizzanti stagionali alle tenui sfumature invernali, per soddisfare ogni esigenza e scegliere il regalo perfetto che illuminerà le prossime ...