È testa a testa nei sondaggi tra Zingaretti e Minniti alle primarie Pd

Chi contesta Michela Murgia e il fascistometro si rilegga Theodor Adorno : Si trattava di un questionario di trenta proposizioni, del tipo: «La scienza ha la sua funzione ma ci sono molte cose importanti che non potranno mai esser comprese dalla mente umana»; «l'obbedienza ...

Test Motogp Jerez 2018 streaming video e tv : Marquez subito in testa alla classifica! - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp Jerez: info streaming video e tv della prima giornata di prove per la stagione 2019, prima della sosta invernale.

Bitcoin : dopo il crollo rialza la testa e rimbalza di oltre il 6% : ... arrivando a perdere quest'anno più del 70 percento del suo valore, la criptovaluta più importante del mondo oggi sulla piattaforma Bitstamp segna $ 3,970,04 dollari. Ricevi aggiornamenti su Bitcoin ...

Diretta/ Test formula 1 Abu Dhabi 2018 streaming video e tv : Leclerc in testa - tanti volti nuovi in pista - IlSussidiario.net : Diretta Test formula 1 Abu Dhabi: info streaming video e tv della seconda giornata di Test prevista oggi sulla pista di Yas Marina.

Tumori - protoni accelerati al plasma : a Praga con ELIMED si testa il futuro dell’adroterapia : Trattare i Tumori con fasci di particelle (ioni e protoni) accelerati sfruttando laser di altissima potenza non convenzionali e la tecnologia al plasma. È questa la sfida scientifica e tecnologica che testerà l’infrastruttura ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of Laser-Ion acceleration) inaugurata il 27 novembre, a Praga insieme alla sua componente chiave: ELIMED (ELI-Beamlines Medical and multidisciplinary applications) la linea di ...

Gilet gialli - la protesta che se ne frega dell’ecologia : Mentre i gas serra presenti nell’atmosfera terrestre segnano un nuovo record (Wmo 2018) e una ragazzina di 15 anni, Greta Thunberg, grida il suo drammatico appello agli adulti per fermare la catastrofe ambientale, in Francia centinaia di migliaia di manifestanti invadono le strade e le piazze per bloccare le politiche del governo Macron che – almeno nelle intenzioni – sono ambientaliste (aumento di pochi centesimi del prezzo di ...

Inizia il conto alla rovescia per la 13edizione del Festival SU LA testa di Albenga : Peppe Voltarelli musicista dalla storia straordinaria, alfiere della nostra musica tra gli italiani emigrati nel mondo con lunghissimi tour in Sud America, Usa, Canada, Germania e Belgio. Giulio ...

Le tendenze del mercato mondiale del vino trainate dai grandi agglomerati urbani : in testa Parigi - Milano è al quarto posto : Se rapportato alla popolazione, questo dato fa di Parigi l'area di distribuzione più densa al mondo. La posizione leader della capitale francese è animata da una rete importante di opinion leader, 20 ...

'Ndrangheta - intestazione fittizia : operazione tra Emilia Romagna - Lazio e Calabria : Bologna - La Guardia di Finanza del comando provinciale di Bologna e dello Scico , Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, di Roma sta eseguendo in Emilia-Romagna, Calabria e Lazio ...

Beanie trend : ecco il modo più fashion per tenere la testa al caldo : Se dico berretto di lana cosa vi viene in mente? Di certo i cappellini della nonna, quelli che guai anche solo ad avvicinarsi… e invece no! Il nuovo street style trend prevede proprio l’uso del berretto, che però, per le fashion victim, si chiama Beanie. Allora, pronte a farvi contagiare dalla Beanie mania? Kaia Gerber, figlia di Cindy Crowford, fuori dalla sfilata di Alberta Ferretti con addosso il suo berrettino Supreme Beanie ...

La protesta diventa boomerang : Chi di Iena ferisce, di Iena perisce. Non si tratta di un film di Quentin Tarantino, ma della realtà della cronaca politica di queste giornate – o, forse, dell’iperrealtà che in epoca postmoderna risulta talvolta più reale del reale. E, di sicuro, lo scandalo che sta lambendo Luigi Di Maio, portato alla luce da Le Iene, si sta rivelando una vicenda...

Juventus-Valencia - Allegri : 'Abbiamo vinto con la testa. Cristiano Ronaldo ci dà sicurezza - siamo cresciuti' : Juve, strappato il ticket per gli ottavi. L'1-0 al Valencia, firmato da Mandzukic su invenzione di Ronaldo, regala ai bianconeri l'accesso alla fase a eliminazione diretta: servirà una vittoria nell'...

Il 30 novembre la Campagna Bastalternanza porterà al Miur la propria protesta : "Renzi e Conte - Governi per una scuola basata sull'... : "Saremo in piazza con i lavoratori in sciopero del mondo della scuola e con le associazioni che hanno aderito alla mobilitazione", si legge in una nota. Tra il Governo Renzi e il governo Conte, "...