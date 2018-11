Due dipendenti Cmc in carcere in Kuwait per 10 ore | «La polizia parlava solo arabo»

Melegatti - il lievito madre di 124 anni “tenuto in vita” da Due dipendenti : così riparte la produzione : La Melegatti, storica e antica casa produttrice veronese di prodotti da forno, ritorna alla produzione grazie a una cordata italiana che ha permesso a 35 dipendenti di tornare al lavoro giusto in tempo per sfornare i tradizionali pandori di Natale. Ma se i dolci della Melegatti potranno tornare presto sugli scaffali dei supermercati è merito anche di Davide Stupazzoni e Matteo Peraro: due dipendenti che, senza percepire stipendio, in tutti ...

Riot Games : Due dipendenti accusano la compagnia di sessismo : Il celebre publisher di League of Legends, Riot Games, è stato vittima di una causa da parte di due dipendenti che accusano la compagnia di sessismo.Le accuse si susseguono a seguito di un ampio report di Kotaku, che ha fatto luce su 28 dipendenti attuali e precedenti. Secondo la testata, la politica aziendale discriminerebbe in modo abbastanza pesante le impiegate di sesso femminile, arrivando fino alle molestie.Ora, come riporta Videogamer, le ...

Google ha licenziato 48 dipendenti in Due anni per molestie sessuali : Google ha licenziato 48 persone, tra cui 13 manager, negli ultimi due anni in seguito ad accuse di molestie sessuali. Lo ha rivelato l'amministratore delegato del gigante del web, Sundar Pichai, in una email ai dipendenti, sottolineando che "nessuno di questo individui ha ricevuto la buonuscita". Secondo Pichai, Google ha assunto "una linea sempre più dura per le condotte inappropriate di persone che hanno una posizione di ...

Circum - dipendenti in guerra per lavorare Due ore in meno : Nell'officina di Ponticelli - dove si tiene la manutenzione dei treni della Circumvesuviana - si lavora due ore in meno, ma la paga viene data per intero in virtù di un accordo tra Eav e lavoratori ...

Tragedia all'Archivio di Stato : fuga di gas - Due dipendenti sono morti soffocati / FOTO : Arezzo, 20 settembre 2018 - "Ci sono due persone a terra all'Archivio di Stato: è una fuga di gas". E' l'allarme che scuote la mattinata e scatena la mobilitazione intorno agli uffici. Siamo in cima ...