Dramma sulla A12 | Simone si scontra contro un tir e muore incastrato tra le lamiere

Pescara - Dramma sulla barca ormeggia : salgono e trovano marinaio impiccato : La vittima è un 50enne che su quell'im barca zione da pesca lavorava come pescatore, mestiere per cui era molto conosciuto in zona. Secondo i primi esami, si tratterebbe con ogni probabilità di suicidio. Sulle motivazioni indagano gli inquirenti.Continua a leggere

Alessandra Ghisleri - quanto costa la follia di Di Maio sulla 'manina' : Dramma per M5s e Salvini : A rischiare grosso in queste ore non è solo il governo, dopo il delirio di Luigi Di Maio a Porta a porta sulla manina nel Def e le accuse neanche tanto velate ai leghisti di aver fregato i grillini ...

Mario Draghi non Drammatizza. "Fiducioso in un compromesso" sulla manovra : Ieri parole di critica, oggi di distensione. Mario Draghi parla da Bali, dove il Fmi riunisce economisti, ministri e governatori delle banche centrali, molti dei quali in questi giorni si interrogano su cosa sta accadendo in Italia e come potrà evolvere la situazione. C'è chi professa ottimismo, come gli Usa, chi prepara la battaglia negoziale, come Pierre Moscovici, chi parla di effetto contagio, come Jyrki Katainen.Mario Draghi ...