Dovranno fare i conti con noi

adnkronos

: @yellowrajncoatb apprendista è palese che tu sappia fare poco o niente quindi dovranno avere pazienza con te - cookieschipsj : @yellowrajncoatb apprendista è palese che tu sappia fare poco o niente quindi dovranno avere pazienza con te - acqu_marina : RT @ValeMameli: @acqu_marina @VincenzoRiommi @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Nel mentre i rimpatri volontari sono crollati. Già chissà perc… - ValeMameli : RT @ValeMameli: @acqu_marina @VincenzoRiommi @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Nel mentre i rimpatri volontari sono crollati. Già chissà perc… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) La scrittrice in prima linea per i diritti della nuova terza età lancia il suo slogan , 'Per una vita che duri tutta la vita', e una proposta alla politica: 'L'età della pensione sia su base volontaria'