Dopo i botta e risposta sugli ' allerta' del fine settimana scorso in arrivo il freddo

Gf Vip - il rito della mamma di Giulia con i peli di Cecilia : Monte sbotta Dopo la puntata : Durante la diretta di lunedì Signorini ha fatto sapere alla coppia dell'incantesimo fatto da Fariba per il loro amore, ma la...

Zamparini sbotta Dopo la cessione del Palermo : “trattato da delinquente ed insultato - addio e buona fortuna” : Maurizio Zamparini ha parlato a caldo dopo l’ufficialità dell’addio al Palermo, una volta ceduto il club il patron si è sfogato “Ho dato molto, ma è evidente che non sono stato compreso. Sono un friulano che si è comportato bene, al di fuori delle vostre regole palermitane. Lascio il Palermo primo in classifica, ma anche per questo mi avete insultato“. Maurizio Zamparini si sfoga dopo aver annunciato l’addio ...

F1 – Hamilton elogia le Ferrari - Vettel sbotta contro i commissari e Bottas rimane neutro : le impressioni dei piloti Dopo le qualifiche del Brasile : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas commentano a caldo le qualifiche del Gp del Brasile tenutesi sul circuito di Interlagos Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ottiene in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il britannico è perciò il poleman del Gp del Brasile 2018. Il pilota della Mercedes sarà affiancato in prima fila da ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari sbotta : “Dopo quello che ho passato sono disgustata” : Uomini e Donne, Valentina Dallari contro Victoria’s Secret: “Dopo quello che ho passato sono disgustata” È un duro sfogo quello pubblicato dall’ex tronista Valentina Dallari nel cuore della notte sui social . La ragazza, dopo aver sofferto di disturbi alimentari, ha voluto dire la sua sull’ultima sfilata di Victoria’s Secret, attaccando duramente il brand. Le modelle che hanno […] L'articolo Uomini e ...

F1 - Wolff punge Rosberg : “Dopo l’arrivo di Bottas è come essere nel Paese delle Meraviglie” : Il team principal della Mercedes ha sottolineato la grande complicità venutasi a creare tra Hamilton e Bottas, tutto il contrario rispetto a quanto avveniva con Rosberg La Mercedes naviga verso l’ennesimo titolo Costruttori della sua storia, dopo aver portato a casa quello piloti con Lewis Hamilton. Un’altra stagione trionfale per il team di Brackley, arrivata grazie all’armonia creatasi negli ultimi anni ...

Radio 24 - botta e risposta tra Oscar Giannino e Di Maio : “Dopo condono a Ischia - si iscriverà al Pd?” - “Lo faccia lei” : botta e risposta tra il vicepremier Luigi Di Maio e Oscar Giannino, in diretta su Radio 24. Al centro dell’intervista il tema della manovra economica. “Io non credo che si debba parlare di cambiare la manovra sul tema del 2,4% del deficit – ha ribadito Di Maio – per due ragioni: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano, dove il Parlamento decide cosa portare avanti e cosa no”. ...

F1 - Bottas evita la penalità Dopo le qualifiche del Gp di Austin : sarebbe partito dietro Vettel! : I commissari hanno deciso di graziare il pilota finlandese, investigato per aver eccessivamente rallentato nel corso di un giro di rientro durante le qualifiche Colpo di scena al termine delle qualifiche del Gp di Austin, i commissari di gara infatti hanno messo sotto investigazione Valtteri Bottas, colpevole di aver rallentato in maniera eccessiva durante un giro di rientro. Photo4/LaPresse Una situazione che sarebbe potuta costargli tre ...

Sossio Aruta e Ursula : botta e risposta Dopo Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Sossio Aruta si fa nuovamente sotto con Ursula Oltre due settimane fa è finita la prima edizione di Temptation Island Vip. E una delle coppie, che più ha fatto parlare i tanti spettatori da casa è stata senza ombra di dubbio quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Difatti l’uomo, in questa occasione, non si è certo risparmiato, flirtando per tutti i 21 giorni passati nel reality show vip delle tentazioni ...

F1 - ripicca Verstappen Dopo la penalità di Suzuka : “la prossima volta taglio la chicane come Bottas” : Il pilota olandese non riesce a mandare giù la penalità inflittagli a Suzuka per il contatto con Raikkonen Una penalità che non va giù a Verstappen, nonostante non gli sia costata nulla in termini di posizioni al traguardo. Quei cinque secondi però subiti per il contatto con Raikkonen a Suzuka non sono piaciuti all’olandese, che ha attaccato duramente i commissari di gara per la decisione assunta nel corso del Gp del ...

Barbara D’Urso sbotta Dopo gli ascolti diffusi : “Questi quelli veri!” : Barbara D’Urso s’infuria dopo la diffusione dei dati d’ascolto Domenica 7 ottobre Barbara D’Urso è stata battuta da Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, ad oggi, ha ottenuto tre vittorie su quattro contro il diretto competitor di Canale 5. La D’Urso non l’ha presa molto bene questa sconfitta, poichè la puntata di Domenica Live è stata ricca di ospiti, anche internazionali, e dibattiti sul Grande ...

Piazza Affari limita danni Dopo botta e risposta Governo-Ue. Ma lo spread sfonda i 300 punti : Lo scontro verbale tra Roma e Bruxelles sui saldi di bilancio italiani e sulla tenuta dei conti pubblici tiene alta la tensione sui Btp e su Piazza Affari che tuttavia, anche grazie alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte (euro definito "irrinunciabile") recupera nel pomeriggio e chiude in calo contenuto. Tuttavia lo spread Btp/Bund ha chiuso al massimo di giornata...

F1 – Bottas taglia mestamente il traguardo - Wolff lo consola via radio : “ne parliamo Dopo” : Toto Wolff ed il team radio in cui cerca di consolare Valtteri Bottas: il pilota finlandese non ha vinto (come avrebbe dovuto e potuto) il Gp di Russia Lewis Hamilton vince il Gp di Russia, ma ha bisogno della complicità di Valtteri Bottas per farlo. Il finlandese della Mercedes ha ceduto infatti il posto al compagno di box, che ha collezionato al contrario la settantesima vittoria in carriera, mettendo una seria ipoteca sul titolo ...

Formula 1 - GP Russia. Bottas Dopo la pole : 'Solo un primo passo'. Hamilton : 'Sono umano' : "E' stato un bel giro, sono contento, questa pole è meritatissima". Valtteri Bottas si gode la pole position conquistata nel GP di Russia , in programma all'autodromo di Sochi, davanti al compagno di ...

F1 – Bottas contenuto a Sochi Dopo la pole : “il team ha fatto un lavoro eccezionale” : Tutta la ‘fredda gioia’ di Bottas in conferenza stampa a Sochi dopo la conquista della pole position del Gp di Russia Valtteri Bottas è il poleman del Gp di Russia: il finlandese della Mercedes ha battuto il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, che ha commesso un errore nel giro finale, e i ferraristi, Vettel e Raikkonen, rispettivamente terzo e quarto. Bene Magnussen ed Ocon, che si piazzano alle spalle delle due Ferrari. ...