Donald Trump | la piccola rivincita dei Repubblicani al Congresso | vincono in Mississipi

Anche Donald Trump ha scaricato Theresa May : Quando Anche gli amici ti lasciano Trump già altre volte ha messo in difficoltà May , chiedendole una Brexit più dura, e vuole Anche affossare l'Ue, simbolo di quel mondo multilaterale che a lui non ...

Donald Trump boccia una relazione sul clima della sua amministrazione perché : "Non ci crede" : "Non ci credo". Con queste parole Donald Trump ha respinto i risultati di una relazione, rilasciata dalla sua amministrazione, che mostrava gli impatti economici del cambiamento climatico. Prima di salire sull'Air Force One, per un volo diretto in Mississippi, il presidente ha risposto così ai giornalisti assiepati davanti la Casa Bianca. "Al momento siamo più puliti che mai" ha commentato Trump, addossando la colpa a "Cina, ...

Donald Trump preme per il bando ai transgender nelle forze armate : Il presidente americano Donald Trump sta facendo pressioni sulla Corte suprema perché decida in fretta sul bando ai transgender nelle forze armate. Ordinato in marzo, dopo un annuncio su Twitter, il bando è rimasto congelato dopo la bocciatura da parte di una serie di tribunali, che lo hanno riconosciuto come dettato da una logica discriminatoria.L'avvocato dello Stato Noel Francisco chiede ora che la Corte Suprema riunisca tre ...

Donald Trump ha deciso che si può sparare sui migranti per fermarli : Oggi in America governa lo zio del pranzo di Natale. Quello un po' esagerato che qualsiasi cosa dica la dice un po' troppo forte; lo zio che vedi una volta l'anno, ti fa ridere quando hai cinque anni e vergognare quando nei hai dodici. Lo zio con i capelli impomatati e gialli, perché a una certa età se ti fai biondo diventi soprattutto giallo. Oggi in America Donald Trump ha detto che si può sparare ai poveri. Di più: ha parlato di attivazione ...

Corte Suprema contro Donald Trump : 'Indipendenza e integrità della magistratura' : Soffiano venti di burrasca tra Donald Trump e i vertici della giustizia americana. Jon Tigar, del Distretto di San Francisco, dopo aver allenato la stretta sul diritto d'asilo ai migranti imposto dalla Casa Bianca, è stato pesantemente attaccato dal presidente americano, che l'ha definito un "giudice di Obama", prima di ampliare il suo discorso all'intera magistratura statunitense, descritta come "politicizzata". Il duro attacco di Trump ha ...

Dov’e’ il commander in chief Donald Trump? : New York. A fine gennaio 2017 un plotone di Navy Seal issò una bandiera blu della campagna elettorale di Donald Trump con il motto “Make America Great Again” su un blindato Humvee e viaggiò per circa duecento chilometri in autostrada così, con la bandiera al vento, durante uno spostamento normale tr

Usa - giudice blocca il divieto di asilo deciso da Donald Trump : “Non può riscrivere le leggi sull’immigrazione” : Il presidente Donald Trump ha perso, almeno per ora, la battaglia contro la carovana di migranti che dal Sudamerica si sta dirigendo verso gli Stati Uniti. Il giudice federale Usa Jon Tigar ha infatti bloccato il provvedimento dell’amministrazione che aveva sospeso per 90 giorni il diritto di chiedere asilo per chiunque avesse attraversato illegalmente il confine sud dello Stato, il cosiddetto ‘asylum ban‘. Secondo la regola, ...

Un giudice ha sospeso il provvedimento di Donald Trump che negava l’asilo a chi entra illegalmente negli Stati Uniti : Un giudice federale di San Francisco ha sospeso il provvedimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che negava l’asilo alle persone che entrano illegalmente nel paese. Il provvedimento era stato ordinato da Trump lo scorso 9 novembre, e aveva

Donald Trump jr - l'arresto è imminente? nuovi retroscena sul caso Russiagate : E' stato il professore di storia politica americana Allan Lichtman a dichiarare al Daily Star Online che ritiene che incriminare Don jr potrebbe essere sufficiente per far cadere il presidente degli ...

Donald Trump e il secondo mandato? Il sondaggio che lo spaventa : Nel 2020 gli americani avranno avuto altri due anni per conoscerlo ancora piu' a fondo, mentre difficilmente l'economia migliorera', anzi e' probabile un certo rallentamento. La verita' e' che la ...

Usa - arrestato l’avvocato di Stormy Daniels - la pornostar che svelò di avere avuto un rapporto con Donald Trump : È stato arrestato con l’accusa di violenza domestica Michael Avenatti, il legale di Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver ricevuto 130mila dollari in cambio del suo silenzio su un rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Degli agenti del Los Angeles Police Department hanno arrestato Michael Avenatti per sospetti di violenze domestiche. Si tratta di un’indagine in corso e daremo ulteriori dettagli a tempo ...

Presidenziali 2010 - l'ex vice di Obama Joe Biden favorito tra i dem per sfidare Donald Trump : Tra i DEM, i nomi che vantano riconoscibilita' nazionale sono sempre quelli del palazzo della politica, e cio' spiega perche' solo due "veterani" come Biden e Sanders abbiano avuto consensi a due ...

Il nuovo capro espiatorio di Donald Trump : Le ipotesi di un esercito comune nell’Unione europea irritano il presidente degli Stati Uniti, pronto a indicare anche gli alleati storici come nuovi bersagli politici. Leggi

La CNN fa causa a Donald Trump per il ritiro delle credenziali al giornalista Jim Acosta - : Il network invoca la violazione della Costituzione che protegge la libertà di parola e di stampa, dopo che il reporter Acosta è stato definito dal presidente un "maleducato e nemico del popolo". In ...