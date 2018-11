Dombrovskis avverte il governo | “La correzione sui conti deve essere consistente” 

lastampa

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Per evitare l’apertura di una procedura sul debito non bastano gli annunci. Ilitaliano «prendere provvedimenti concreti», ma soprattutto serve una «consistente» dei. Un taglio del deficit limitato allo 0,2%, infatti, «non è sufficiente» perché la distanza rimane «molto ampia». Ad ascoltare Valdis, sembra c...