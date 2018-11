Dombrovskis a Italia | correzione seria a manovra | -0 | 2%non basta

Dombrovskis : 'La manovra non funziona - Italia corregga la rotta' : Roma, 21 nov., askanews, - La strategia di espansione della manovra 'non funziona' ed è 'nell'interesse dell'Italia' che il governo proceda a una 'correzione di rotta', che oltre a ridurre le tensioni ...

Dombrovskis a Sky TG24 : con questo deficit l'Italia deve ridurre lo spread - Sky TG24 - : Il vicepresidente della Commissione Ue commenta la nuova bocciatura di Bruxelles della manovra italiana: "Procedura possibile anche entro fine 2018. Roma dovrebbe fornire un miglioramento dello 0,6% ...

Dombrovskis : possibile procedura deficit Italia entro fine anno : Roma, 21 nov., askanews, - Ottenuto il via libera dai ministri dell'Ecofin, la Commissione europea potrebbe aprire formalmente una procedura per deficit eccessivo sull'Italia 'anche entro la fine dell'...

Dombrovskis : "Le considerazioni della Commissione sulla manovra italiana arriveranno mercoledì" : "Non discuteremo d'Italia in questo Eurogruppo", ha detto Valdis Dombrovskis prima di entrare al vertice dei ministri dell'Economia dell'area euro. Le considerazioni sulla manovra italiana, però, arriveranno tra pochi giorni: "Stiamo preparando per mercoledì (21 novembre, ndr) il nostro pacchetto per il semestre europeo, che include opinioni sulle bozze di bilancio di tutti i membri dell'eurozona, incluso un riesame della bozza di ...

Dombrovskis : così Manovra nuoce a Italia : ... Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

Dombrovskis : così Manovra nuoce a Italia : ... Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

Dombrovskis : così Manovra nuoce a Italia : 17.20 "I piani del governo Italiano sono controproducenti per l'economia Italiana stessa, e ora i tassi d'interesse sul debito sovrano sono una volta e mezzo più alti di un anno fa". Lo scrive in un tweet il vicepresidente della Commissione Europea, Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

Dombrovskis : ottimistiche le previsioni italiane - l'economia sta rallentando : ... con in testa il ministro dell'economia Giovanni Tria. Dombrovskis cerca di non esasperare i toni, ma il messaggio è chiaro ed esprime una qualche preoccupazione: ' Il governo italiano basa la legge ...

Dombrovskis : ottimistiche le previsioni italiane - l’economia sta rallentando : Nel mattino del giorno dopo, mentre il governo insiste nel dire che la manovra non cambierà e critica le previsioni della Commissione sono frutto di “un errore tecnico”, ecco la voce pacata di Valdis Dombrovskis che prova a riportare il dialogo fra Roma e Bruxelles sul binario della realtà congiunturale. Le strategie del governo, spiega il vicepres...

Dombrovskis : se manovra Italia non cambia pronti a procedura : Roma, 6 nov., askanews, - Se il piano di Bilancio dell'Italia 'non cambiasse materialmente dovremo riconsiderare le nostre conclusioni sulla procedura per deficit eccessivo', ha avvertito il ...

Manovra - Dombrovskis : caso Italia al centro di Eurogruppo oggi : Bruxelles, 5 nov., askanews, - 'Ci aspettiamo una discussione sul Documento programmatico di bilancio Italiano. La posizione della Commissione è chiara: ci aspettiamo una documento di bilancio rivisto ...

Ue - Dombrovskis : 'Serve una correzione considerevole alla Manovra italiana' : "La Ue è impegnata in una discussione con l'Italia e spera di raggiungere un risultato costruttivo, c'è qualche margine, ma val la pena notare che il bilancio italiano devia in misura considerevole ...

Dombrovskis - da Italia danni per tutti : ANSA, - BRUXELLES, 23 OTT - "L'Europa è costruita sulla cooperazione, l'eurozona è costruita su stretti legami di fiducia" con "regole che sono le stesse per tutti", quindi "se la fiducia viene erosa, ...

Dombrovskis : 'Da Manovra Italia danni per tutti i Paesi Ue' : "Nel 2017 il debito Italiano - ha ricordato - ha rappresentato un peso medio di 37mila euro per abitante, pari al secondo debito più alto nell'Ue, uno dei più alti al mondo".