Dolori mestruali | ecco alcuni consigli utili

Agnocasto contro i Dolori mestruali : quando prenderlo : L’ Agnocasto è un ottimo rimedio naturale contro i dolori mestruali , perfetto per contrastare numerosi disturbi. Questa pianta che cresce nell’area mediterranea viene chiamata anche “falso pepe”, per via dei frutti che, una volta essiccati, assomigliano a quelli del pepe. Grazie all’alto contenuto di iperprolattinemia, l’ Agnocasto permette di curare la sindrome premestruale e tutti i problemi legati alle ...

Il cerotto per i Dolori mestruali che non è un farmaco : C’è chi prova dei dolori molto forti quando ha le mestruazioni e non riesce a compiere le normali azioni della vita quotidiana. Quante volte, durante quei cinque giorni al mese, avete dovuto declinare inviti, saltare la palestra, l’aperitivo con le amiche, l’appuntamento con il tizio che vi piaceva da tempo, tutto a causa delle mestruazioni? Alcune donne sono fortunate e non soffrono questo momento. Per altre, invece, diventa una vera e propria ...